Агуэро о «Золотом мяче»: «Родри – лучший игрок мира. Футбол для всех, а не только для «Реала»

Серхио Агуэро отреагировал на вручение «Золотого мяча» Родри.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании был признан лучшим игроком сезона по версии France Football. Второе место в голосовании занял вингер «Реала » Винисиус Жуниор .

«Заслуженно. Родри – лучший игрок мира. Футбол для всех, а не только для мадридского «Реала».

Слишком они уж избалованы», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити », «Барселоны» и сборной Аргентины.

Агуэро о «Золотом мяче» Родри: «Я сказал ему, что ожидал победы Винисиуса, потому что «Реал» имеет глобальное влияние, и он выиграл ЛЧ»