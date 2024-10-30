Агуэро о «Золотом мяче»: «Родри – лучший игрок мира. Футбол для всех, а не только для «Реала»
Серхио Агуэро отреагировал на вручение «Золотого мяча» Родри.
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании был признан лучшим игроком сезона по версии France Football. Второе место в голосовании занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
«Заслуженно. Родри – лучший игрок мира. Футбол для всех, а не только для мадридского «Реала».
Слишком они уж избалованы», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины.
Агуэро о «Золотом мяче» Родри: «Я сказал ему, что ожидал победы Винисиуса, потому что «Реал» имеет глобальное влияние, и он выиграл ЛЧ»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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