Хави приглашал шамана в раздевалку «Барсы», чтобы очистить ее от злых духов (ABC)
Хави прибегал к услугам шамана во время работы в «Барселоне».
Об этом сообщает ABC. Утверждается, что Хави, будучи тренером каталонской команды, в те дни, когда, как ему казалось, на «Камп Ноу» никого не было, приводил в раздевалку шамана, чтобы очистить ее от злых духов.
Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. Во главе команды он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ABC
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости