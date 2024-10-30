Доменек о «Золотом мяче»: «Реал» – очень маленький клуб, ужасное поведение. Им дали хорошее определение: «Не начинают игру, пока не знают, каким результатом она закончится»

Раймон Доменек назвал ужасным поведение «Реала» из-за «Золотого мяча».

Вингер мадридского клуба Винисиус занял вторую строчку в голосовании, а награду выиграл Родри из «Манчестер Сити». Делегация «Реала » не присутствовала на церемонии в Париже.

«Говорят, что «Реал» – большой клуб, и сам «Реал» хочет, чтобы так говорили.

А между тем оказывается, что это маленький клуб. Очень маленький! То, что они сделали, – это выглядит абсолютно жалко.

Они проявили неуважение к футболу, к другим участникам гала-концерта и к победителям. Это отвратительно.

Ужасное поведение клуба, который претендует на звание великого.

Кто-то дал им хорошее определение, сказав что-то вроде: «Реал» не начинает игру, пока не знает, каким результатом она закончится».

Футбол не вращается вокруг них. У «Реала» белая футболка, но, по моему мнению, эта футболка была очень испачкана», – сказал бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек в интервью Goal.