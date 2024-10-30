Доменек о «Золотом мяче»: «Реал» – очень маленький клуб, ужасное поведение. Им дали хорошее определение: «Не начинают игру, пока не знают, каким результатом она закончится»
Вингер мадридского клуба Винисиус занял вторую строчку в голосовании, а награду выиграл Родри из «Манчестер Сити». Делегация «Реала» не присутствовала на церемонии в Париже.
«Говорят, что «Реал» – большой клуб, и сам «Реал» хочет, чтобы так говорили.
А между тем оказывается, что это маленький клуб. Очень маленький! То, что они сделали, – это выглядит абсолютно жалко.
Они проявили неуважение к футболу, к другим участникам гала-концерта и к победителям. Это отвратительно.
Ужасное поведение клуба, который претендует на звание великого.
Кто-то дал им хорошее определение, сказав что-то вроде: «Реал» не начинает игру, пока не знает, каким результатом она закончится».
Футбол не вращается вокруг них. У «Реала» белая футболка, но, по моему мнению, эта футболка была очень испачкана», – сказал бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек в интервью Goal.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий