Кейн о слухах про «Барсу»: «Со мной никто не связывался, если появятся какие-то контакты, тогда посмотрим. Я счастлив в «Баварии», маловероятно, что в конце сезона что-то изменится»
Харри Кейн: со мной никто не связывался из «Барселоны».
Нападающий Харри Кейн прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны».
«Я ни с кем не общался, никто со мной не связывался. Мне очень комфортно в «Баварии», хотя мы еще не обсуждали с клубом мое будущее. Спешить некуда.
Я действительно счастлив в Мюнхене – это видно по моей игре. Если появятся какие-то контакты, тогда посмотрим. Но сейчас я не думаю о следующем сезоне. Сначала – чемпионат мира летом. И маловероятно, что после этого сезона что-то изменится», – передает слова Кейна журналист Bild Тоби Альтшеффль.
На вопрос, должны ли болельщики «Баварии» переживать, Кейн ответил: «Нет, не думаю».
