«Спортинг» требует у «МЮ» 5 млн евро за переход тренерского штаба Аморима и дополнительную плату за немедленное расторжение контракта с Рубеном
«Спортинг» требует у «Манчестер Юнайтед» компенсацию за уход тренерского штаба.
Ранее сообщалось, что «Спортинг» подтвердил назначение Аморима в «МЮ». Англичане выплатят 10 млн евро отступных за тренера.
По информации A Bola, португальцы требуют еще 5 миллионов евро за переход остальных членов тренерского штаба.
Кроме того, «Спортинг» просит дополнительную плату за немедленный уход Аморима, поскольку в Португалии контракт тренера может оставаться в силе еще 30 дней после выплаты отступных.
Аморим, возможно, будет руководить «МЮ» уже в матче с «Челси» в воскресенье (Бен Джейкобс)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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