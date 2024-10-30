«Спортинг» требует у «МЮ» 5 млн евро за переход тренерского штаба Аморима и дополнительную плату за немедленное расторжение контракта с Рубеном

«Спортинг» требует у «Манчестер Юнайтед» компенсацию за уход тренерского штаба.

Ранее сообщалось , что «Спортинг » подтвердил назначение Аморима в «МЮ». Англичане выплатят 10 млн евро отступных за тренера.

По информации A Bola, португальцы требуют еще 5 миллионов евро за переход остальных членов тренерского штаба.

Кроме того, «Спортинг» просит дополнительную плату за немедленный уход Аморима, поскольку в Португалии контракт тренера может оставаться в силе еще 30 дней после выплаты отступных.

Аморим, возможно, будет руководить «МЮ» уже в матче с «Челси» в воскресенье (Бен Джейкобс)