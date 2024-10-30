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Кокорин забил за «Арис» впервые за два месяца – в Кубке Кипра. У форварда 2 гола в 5 матчах сезона

Александр Кокорин забил за «Арис» впервые за два месяца.

33-летний российский форвард забил четвертый гол «Ариса» в матче 1/16 финала Кубка Кипра против АСИЛ (6:0, второй тайм).

Это второй гол Кокорина в 5 матчах сезона-2024/25. Он забивал в ворота «Кармиотиссы» 24 августа (1:1).

Подробная статистика выступлений Александра – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Кипр
Кубок Кипра
logoАрис Лимасол
logoАлександр Кокорин
logoКармиотисса
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