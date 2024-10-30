«Реал» заявил о неуважении, узнав, что избалованный мальчик не выиграл – неспортивно и высокомерно. Мне стыдно, хоть я и фанат этого клуба». Вигго Мортенсен о «Золотом мяче»

Актер Вигго Мортенсен раскритиковал позицию «Реала» по «Золотому мячу».

На церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже в понедельник награду получил Родри из «Манчестер Сити», вторым в голосовании стал Винисиус Жуниор . Представители «Реала » не присутствовали на мероприятии.

«В «Реале», узнав, что их избалованный мальчик не выиграет «Золотой мяч », и увидев, что мальчик разозлился и расстроился, сказали, что их не уважают. И решение не ехать в Париж было принято, чтобы поддержать Винисиуса и его истеричную прихоть.

Проигрывать – это плохо и точка. Я фанат «Реала», но я думаю, что если клуб не уважают в достаточной мере, то это вина клуба из-за глупости, неспортивного и высокомерного поведения. Всегда говорю: «Вперед «Мадрид»! Но мне очень стыдно», – сказал Мортенсен.