Петржела о крепком алкоголе на стадионах: «Если начнут продавать самогон, матчи РПЛ станут интереснее и веселее для болельщиков. Водка может помочь согреться. Но злоупотреблять не стоит»

Властимил Петржела высказался о продаже алкоголя на стадионах.

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о продаже алкоголя на стадионах в России.

«Пиво – часть футбола, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы продавать его на стадионах. У российских болельщиков должен быть выбор: если кому-то не нравится, то он просто не будет покупать пиво на футбольном матче. Вернуть пиво в продажу на стадионах – хорошая идея. Болельщики оценят.

Крепкий алкоголь? Думаю, в России это актуально, особенно зимой. Иногда на стадионе бывает очень холодно. Водка может помочь согреться (это миф, от водки лишь возникает иллюзия тепла – Спортс’‘). Самогон? Если на стадионах начнут продавать самогон, матчи РПЛ станут интереснее и веселее для болельщиков. Это однозначно. Но злоупотреблять не стоит», – сказал Петржела.