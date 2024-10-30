КХЛ. СКА примет «Локомотив», «Трактор» сыграет с «Сибирью»

СКА принимает «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В другой игре «Трактор » встретится с «Сибирью».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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