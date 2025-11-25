Игроки «Ротора» в преддверии Дня матери вышли на матч с «Челябинском» с девичьими фамилиями матерей на форме

«Ротор» подготовил трогательную акцию ко Дню матери.

Игроки «Ротора » вышли на матч c «Челябинском » с девичьими фамилиями матерей на форме.

Акция прошла перед игрой Pari Первой лиги с «Челябинском (0:2). Она была приурочена ко Дню матери, который в этом году отмечается 30 ноября.