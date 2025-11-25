Дмитриев о главной команде России: «Спартак». За него болеют по всей стране. Это клуб с историей»

Игорь Дмитриев назвал «Спартак» главной командой России.

Полузащитник «Спартака » Игорь Дмитриев ответил на вопрос о главной команде России.

– Ты начинал в академии «Зенита», а сейчас играешь за принципиального соперника. Как это отразилось на твоей жизни? Или детские клубные пристрастия уже забылись?

– Если честно, это никак не отразилось. В академии «Зенита» я был до 10 лет, потом играл в других командах. С «Зенитом» меня ничего не связывает. Только то, что я был там до 10 лет...

– Главная команда России – это...

– Для меня – «Спартак». Это клуб с историей, с болельщиками. По всей России болеют за «Спартак». Неважно, где ты играешь, в каком городе – везде будет много ребят, кто нас поддерживает. Это завораживает! – сказал Дмитриев.