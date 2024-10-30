«Брайтон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Брайтон» принимает «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.

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