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«Престон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Арсенал» сыграет с «Престоном» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Календарь Кубка английской лиги

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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