В Англии футболистку-мусульманку не выпустили на поле из-за отказа играть в шортах, ссылаясь на правила FA. Лига поддержала Икру Исмаил: «Игроки могут носить одежду, не противоречащую религии»

В Англии футболистку-мусульманку не выпустили на поле из-за отказа носить шорты

24-летней Икре Исмаил, которая ранее была капитаном сборной Сомали, не позволили выйти на поле в дебютной игре за «Юнайтед Дрэгонз» из женской лиги Большого Лондона в минувшее воскресенье, так как она не носила шорты по религиозным соображениям.

«Я спросила [рефери]: «Вы хотите сказать, что из-за моих религиозных убеждений и того факта, что я не могу носить шорты, мне запрещено играть?» И он ответил: «Да». Я была очень расстроена. Я из тех людей, которые начинают плакать, когда по-настоящему расстраиваются и злятся. Когда он это увидел, он понял всю серьезность ситуации.

Подобные инциденты показывают, что нам все еще не хватает знаний о структуре игры. Это не болельщик, который мне что-то сказал, а лига, судья. Это люди, которые занимают официальные посты и непосредственно влияют на ход игры. Если такие люди не обладают должными знаниями о культурных и религиозных различиях и не позволяют людям по-разному принимать участие в игре, то я просто не уверена, что у нас много надежд на будущее.

Из-за этого многие женщины вообще не выступают в лиге – ранее клубы, лига и судьи говорили им, что они не могут играть. Мое благословение и проклятие в том, что я очень упряма. Но многие люди разлюбили футбол по той же причине.

В футболе множество правил, в которых люди дают себе свободу действий. Например, если вы надеваете под футболку топ с длинными рукавами, он должен быть того же цвета, что и ваша форма, но в этой лиге все очень условно, и никто никогда не говорит об этом всерьез. Я указала на это судье. Но когда дело доходит до чего-то, что имеет столь серьезную причину, никакой свободы действий не дается», – сказала Исмаил.

Во вторник женская лига Большого Лондона (GLWFL) выпустила заявление, в котором поддержала футболистку и сообщила, что инцидент произошел из-за «неправильного толкования» указаний Футбольной ассоциации Англии (FA). Согласно правилам Международной футбольной ассоциации (IFA), шорты являются обязательным предметом экипировки, однако, как утверждают GLWFL и FA, в вопросе игровой формы следует «снисходительно» относиться к религиозным убеждениям игроков.

«Насколько мы понимаем, игрокам разрешено носить колготки или спортивные штаны, чтобы прикрыть ноги, но они также должны были носить шорты сверху в соответствии с правилами. Именно этого требования старался придерживаться арбитр.

Однако нам стало известно, что шорты поверх спортивных костюмов или колготок не обязательны, и главный арбитр матча должен учитывать это, чтобы игроки чувствовали себя максимально комфортно. Мы представим обновленные рекомендации всем нашим судьям. Хотим заверить всех, включая Икру, что мы полностью поддерживаем принцип, согласно которому игроки могут носить одежду, которая не противоречит их религиозным убеждениям», – говорится в заявлении лиги.