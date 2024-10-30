Ла Лига попросила RFEF перенести матч «Валенсия» – «Реал» и еще 4 встречи из-за наводнения и траура в Испании. Решение примут завтра
На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. В данный момент известно о гибели 62 человек, в Испании объявлен трехдневный траур.
Ранее «Валенсия» попросила Ла Лигу перенести игру, которая была запланирована на 2 ноября. «Реал» не возражает против этого.
Как передает As, Ла Лига обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой перенести пять матчей Ла Лиги и Сегунды: «Валенсия» – «Реал», «Вильярреал» – «Райо Вальекано», «Леванте» – «Малага», «Кастельон» – «Расинг» и «Эльденсе» – «Уэска». Отмечается, что рассматривался в том числе вариант переноса всей матчей ближайших туров Ла Лиги и Сегунды.
Ожидается, что решение о переносе матчей будет принято завтра. Кроме того, все матчи, которые пройдут на этой неделе, начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий