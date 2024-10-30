Ла Лига попросила RFEF перенести матч «Валенсия» – «Реал» и еще 4 встречи из-за наводнения и траура в Испании. Решение примут завтра

Ла Лига попросила перенести матч «Валенсии» и «Реала» из-за наводнения.

На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. В данный момент известно о гибели 62 человек, в Испании объявлен трехдневный траур.

Ранее «Валенсия» попросила Ла Лигу перенести игру, которая была запланирована на 2 ноября. «Реал » не возражает против этого.

Как передает As, Ла Лига обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой перенести пять матчей Ла Лиги и Сегунды: «Валенсия » – «Реал», «Вильярреал » – «Райо Вальекано », «Леванте» – «Малага», «Кастельон» – «Расинг» и «Эльденсе» – «Уэска». Отмечается, что рассматривался в том числе вариант переноса всей матчей ближайших туров Ла Лиги и Сегунды.

Ожидается, что решение о переносе матчей будет принято завтра. Кроме того, все матчи, которые пройдут на этой неделе, начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения.