Пиняев интересен «Спартаку» и «Зениту». Отступные вингера «Локо» возросли до 10 млн евро после продления контракта (Иван Карпов)

Сергей Пиняев интересен «Спартаку» и «Зениту».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. При этом отмечается, что 1 сентября 19-летний футболист продлил контракт с « » до 2028 года – и теперь сумма отступных составляет не 6 миллионов евро, а 10 млн.

Сам вингер не заинтересован в трансфере в какой-либо из этих клубов. Он хочет перейти из состава железнодорожников сразу в европейский чемпионат.

В текущем сезоне Мир РПЛ Пиняев провел 6 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.

Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть»