Пиняев интересен «Спартаку» и «Зениту». Отступные вингера «Локо» возросли до 10 млн евро после продления контракта (Иван Карпов)

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев интересен «Спартаку» и «Зениту».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. При этом отмечается, что 1 сентября 19-летний футболист продлил контракт с «Локомотивом» до 2028 года – и теперь сумма отступных составляет не 6 миллионов евро, а 10 млн. 

Сам вингер не заинтересован в трансфере в какой-либо из этих клубов. Он хочет перейти из состава железнодорожников сразу в европейский чемпионат. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Пиняев провел 6 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.

Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть»

50 комментариев
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Сережа деградировал. Тупой бегунок стал
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Для меня нынешний Пиняев - это реинкарнация Алана Касаева. Кто постарше - помнит его в начале 2010х: куча ожиданий и авансов, ранний дебют в молодежке и сборной, интерес всех топ-клубов РПЛ. Даже по комплекции и манере игры они очень похожи - пухлозадые ленивые бочонки, которых едва хватает на час игры и пару ускорений. Да, могут решить эпизод в отдельно взятом матче, а потом месяц пешком по полю ходят в статусе недозвезды с правильным паспортом.
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Он сейчас показывает что-то , чтоб им интересовались? По моему у Локо сейчас есть более достойные футболисты
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Серега Петров подсраку лет его вчера переехал и забыл.
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Ответ fc_champion
Для меня нынешний Пиняев - это реинкарнация Алана Касаева. Кто постарше - помнит его в начале 2010х: куча ожиданий и авансов, ранний дебют в молодежке и сборной, интерес всех топ-клубов РПЛ. Даже по комплекции и манере игры они очень похожи - пухлозадые ленивые бочонки, которых едва хватает на час игры и пару ускорений. Да, могут решить эпизод в отдельно взятом матче, а потом месяц пешком по полю ходят в статусе недозвезды с правильным паспортом.
Пиняев все же более сухой, чем Касаев, ощутимо
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В Зенит то куда уже? Весьма сказочно звучит. В Спартаке бабки есть с Касатки. Норм вариант
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Сейчас и на половину стоимости не показывает игру
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Ответ jqzn88xn6n
В Зенит то куда уже? Весьма сказочно звучит. В Спартаке бабки есть с Касатки. Норм вариант
Никуда, чисто вброс чтобы агент мог подороже спихнуть его в Спартак (ну или куда то ещё), агент получил свой процент, а Карпов (предполагаю, не утверждаю) скромное вознаграждение за публикацию подобных новостей. Тем более да, у КБ сейчас бабла с Соболева подвалило, чего бы и не подоить.
+7
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+7
Парень до сих пор перспективный, но что за матч не смотрю, делает одно и тоже, прокинул и бежит, пас до него не дошел еще, а я уже знаю, что он сделает, при всем его таланте, не стоит и 3 млн, да и если хочет расти,развиваться,не за какие деньги не стоит идти в зенит и в спартак....
+7
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Но мы то знаем, что отступные не гарантируют вообще ничего.
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+5
Пиняева хватало на 60 минут, потом он ходил пешком, даже в лучшем своем состоянии, а сейчас при не самой высокой конкуренции в Локо - осел на скамейке и даже близко не стоит 10 млн. евро.
+6
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В МЮ
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Ответ Liver0910
Тысяч?
В суторминах
+4
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+4
И правильно. Лучше сразу в Европу.
+3
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+3
Ответ SMART789
Для Зенита по прежнему 6
Тысяч?
+2
0
+2
А в Зените и Спартаке знают, что они интересуются Пиняевым?
+3
-1
+2
Пиняев? Спасибо. У нас таких пиняевых было - тьма! Поиграют сезон-полтора, и всё - закончился. Либо батарейки у них садятся, либо увеличенная зарплата лишает мотивации - х/з, но однако... Не надо. В "Зенит" его. Там привыкли шлак собирать. Благо бюджетные деньги позволяют.
+3
-1
+2
Видели мы все вчера этого Пиняева -
сапог сапогом.
+5
-3
+2
Вечно подающий надежды...
+1
0
+1
Ответ Liver0910
Тысяч?
Тэнге
+1
0
+1
За 10 млн? Он и 1 то не стоит сейчас...
+2
-1
+1
Ответ fc_champion
Для меня нынешний Пиняев - это реинкарнация Алана Касаева. Кто постарше - помнит его в начале 2010х: куча ожиданий и авансов, ранний дебют в молодежке и сборной, интерес всех топ-клубов РПЛ. Даже по комплекции и манере игры они очень похожи - пухлозадые ленивые бочонки, которых едва хватает на час игры и пару ускорений. Да, могут решить эпизод в отдельно взятом матче, а потом месяц пешком по полю ходят в статусе недозвезды с правильным паспортом.
Касаев и за Локо норм матчи выдавал, на мой взгляд не хватило дисциплины и требовательности к себе, но всей правды не узнаем
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Ответ SMART789
Для Зенита по прежнему 6
Спасибо за инсайд.
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Ответ дон Рэба
А в Зените и Спартаке знают, что они интересуются Пиняевым?
Теперь знают. Конечно, если в канаву Карпова заглянули.
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Не стоит он таких денег, к сожалению после крыльев он в локомотиве стал хуже играть, слишком прямолинейно действует. Так ещё и результативность не ахти
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Никто его за такие деньги не купит, а в Греции ПАОК есть, чем не европейский чемпионат для наших, пока там рулит Иван Саввиди.
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Как вариант, отпустят Мостового, чтобы взять Пиняева. Что один, что другой довольно быстро деградируют, и в Зените их удел - прирастать к лавке. Смысла менять шило на мыло не вижу.
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в РПЛ для 19-летнего неплохого игрока, который показал, что может 10 лямов - хорошая цена.
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А давно ли между российскими юрлицами допустимы расчеты в валюте, отличной от рубля?
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Сильно видимо Карпову в аэропорту Нижнего Новгорода с логтя приложили))
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