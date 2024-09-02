Бывшая жена Сафонова игнорирует просьбы вратаря «ПСЖ» увидеться с дочерью. Футболист должен выплачивать ей 25% от зарплаты (Baza)
Бывшая жена Матвея Сафонова игнорирует просьбы футболиста увидеться с дочерью.
Вратарь «ПСЖ» с прошлого года просит бывшую жену позволить увидеть дочь, но его сообщения остаются без ответа.
Был опубликован скриншот переписки. В ней футболист просить встретиться с дочерью, но ни на одно сообщение не поступило ответа, об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Сообщается, что Матвей Сафонов пытается подписать с бывшей супругой мировое соглашение, согласно которому ребенок останется жить с матерью, но девочка сможет переехать к отцу после наступления 10 лет, если изъявит такое желание.
Также Сафонов хочет иметь возможность видеться с дочерью в праздники и будние дни, а также выезжать с ней за границу.
В августе Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены Сафонова. Футболист должен выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.
За границу - обоюдное согласие родителей.
Потому как для такой бабы дочь при муже миллионере - это скорее актив, ежемесячно приносящий доход, чем человек и свой кровный ребёнок.
Я не понимаю, почему права на ребёнка передают не обеспеченным отцам, а матерям-иждивенкам, которые будут кормиться за его счет, до совершеннолетия ребёнка.
Ну вот просто интересно мне, какое поведение в такой ситуации вам кажется адекватным и верным.
P.s. алименты он как не платил, так и продолжает не платить, зато свои хотелки по встречам направляет.
Тут надо крепко подумать кто из них двоих наглая ТП.
2. У парня клуб из Франции, ау😁 какое встречаться в России? По воскресеньям летать по маршруту Париж-Стамбул-Москва?)
2) Так он сам виноват что уехал во Францию о чём тогда говорить? как он себе представляет ребёнок которому сейчас и 10 лет нет будет туда обратно мотаться ты сам понимаешь что ты говоришь? или лишь бы ляпнуть?