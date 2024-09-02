Бывшая жена Сафонова игнорирует просьбы вратаря «ПСЖ» увидеться с дочерью. Футболист должен выплачивать ей 25% от зарплаты (Baza)

Бывшая жена Матвея Сафонова игнорирует просьбы футболиста увидеться с дочерью.

Вратарь « » с прошлого года просит бывшую жену позволить увидеть дочь, но его сообщения остаются без ответа.

Был опубликован скриншот переписки. В ней футболист просить встретиться с дочерью, но ни на одно сообщение не поступило ответа, об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Сообщается, что пытается подписать с бывшей супругой мировое соглашение, согласно которому ребенок останется жить с матерью, но девочка сможет переехать к отцу после наступления 10 лет, если изъявит такое желание.

Также Сафонов хочет иметь возможность видеться с дочерью в праздники и будние дни, а также выезжать с ней за границу.

В августе Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены Сафонова. Футболист должен выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.