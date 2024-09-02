Бывшая жена Сафонова игнорирует просьбы вратаря «ПСЖ» увидеться с дочерью. Футболист должен выплачивать ей 25% от зарплаты (Baza)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Бывшая жена Матвея Сафонова игнорирует просьбы футболиста увидеться с дочерью.

Вратарь «ПСЖ» с прошлого года просит бывшую жену позволить увидеть дочь, но его сообщения остаются без ответа.

Был опубликован скриншот переписки. В ней футболист просить встретиться с дочерью, но ни на одно сообщение не поступило ответа, об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Сообщается, что Матвей Сафонов пытается подписать с бывшей супругой мировое соглашение, согласно которому ребенок останется жить с матерью, но девочка сможет переехать к отцу после наступления 10 лет, если изъявит такое желание.

Также Сафонов хочет иметь возможность видеться с дочерью в праздники и будние дни, а также выезжать с ней за границу.

В августе Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены Сафонова. Футболист должен выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.

44 комментария
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И где те защитники этой наглой ТП. Как говорится и рыбку съесть и Матвея послать.
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То есть алименты быстро присудили,а насчёт встреч так ниче и не определили?
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С презервативом ощущения не те
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Ответ леннорыч-абрамович
Говорят, он второй раз жениться собирается.
умные мысли преследовали его, но он был быстрее
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Боится, что дочка после встреч захочет остаться с батькой, и плакали тогда 25%, а они уже в бюджет заложены)
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Ответ Юрий Плотников
То есть алименты быстро присудили,а насчёт встреч так ниче и не определили?
Ну вот как то так. Только отец должен платить, но при этом ещё и пшлнх. Хорошо они там погрызлись.
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Ответ shellnikolai
Комментарий скрыт
А как он ее не вернет, у него ж нет паспорта Франции
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Ответ Юрий Плотников
То есть алименты быстро присудили,а насчёт встреч так ниче и не определили?
Встречи, думаю, решат быстро, но в РФ.
За границу - обоюдное согласие родителей.
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Взяла дочь в заложники, чтобы доить мужика - стандартная схема.

Потому как для такой бабы дочь при муже миллионере - это скорее актив, ежемесячно приносящий доход, чем человек и свой кровный ребёнок.

Я не понимаю, почему права на ребёнка передают не обеспеченным отцам, а матерям-иждивенкам, которые будут кормиться за его счет, до совершеннолетия ребёнка.
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Говорят, он второй раз жениться собирается.
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Ответ Яна Рябова
И где те защитники этой наглой ТП. Как говорится и рыбку съесть и Матвея послать.
А что нужно делать с мужьями, которые трахают других баб, пока ты беременна его ребенком?
Ну вот просто интересно мне, какое поведение в такой ситуации вам кажется адекватным и верным.

P.s. алименты он как не платил, так и продолжает не платить, зато свои хотелки по встречам направляет.
Тут надо крепко подумать кто из них двоих наглая ТП.
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Самое мерзкое в таких "разводах", это когда родители, желая досадить, бывшему, не задумываются о том, что это их совместный ребенок, у которого психологическая травма. И нужно думать в первую очередь о ребенке, а потом уже о личных обидах
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Ответ Фёдор Молчанов
Не дети под защитой государства, а пё..ы. На этом фоне меня поражают феминисты мужского пола - ку-ку ребята, у вас нигде не подтекает?
Это отдельный вид дегенератов
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Ответ shellnikolai
Комментарий скрыт
1. В смысле не может разумно говорить? То есть сказать «Хочу мороженку» может, а «Хочу к папе» не может?
2. У парня клуб из Франции, ау😁 какое встречаться в России? По воскресеньям летать по маршруту Париж-Стамбул-Москва?)
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Ответ Геннадий Тёкин
Вам не надоело ещё копаться в чужом грязном белье? Вы же споривный сайт, а не Спид инфо.
отнюдь
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Ответ Юрий Плотников
То есть алименты быстро присудили,а насчёт встреч так ниче и не определили?
Так он занятный жук. Алименты как не платил, так и не платит, зато свои хотелки озвучивает.
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Бывшая жена Сафонова может нарваться на то, что в 14 лет их общая с Матвеем дочка соберёт вещички и переедет жить к папе. Особенно если Сафонов умно и правильно выстроит отношения со своим ребенком. На моей памяти в России были такие случаи. Причем не единожды.
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Яжемать!
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Ответ Яна Рябова
И где те защитники этой наглой ТП. Как говорится и рыбку съесть и Матвея послать.
В основном эту ТП защищают такие же содержанки, которые доят бывших мужей под прикрытием детей
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Ответ Александр Степанов
1. В смысле не может разумно говорить? То есть сказать «Хочу мороженку» может, а «Хочу к папе» не может? 2. У парня клуб из Франции, ау😁 какое встречаться в России? По воскресеньям летать по маршруту Париж-Стамбул-Москва?)
Ммм, ты серьёзно сравниваешь такие вещи как мороженка и с кем хочет жить ребёнок КОТОРОМУ 10!!!! ЛЕТ? ты серьёзно? в 10 лет ребёнок банально не может на такой вопрос ответить он ещё мало что соображает лет в 15-16 да, без проблем.
2) Так он сам виноват что уехал во Францию о чём тогда говорить? как он себе представляет ребёнок которому сейчас и 10 лет нет будет туда обратно мотаться ты сам понимаешь что ты говоришь? или лишь бы ляпнуть?
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Ответ shellnikolai
Ммм, ты серьёзно сравниваешь такие вещи как мороженка и с кем хочет жить ребёнок КОТОРОМУ 10!!!! ЛЕТ? ты серьёзно? в 10 лет ребёнок банально не может на такой вопрос ответить он ещё мало что соображает лет в 15-16 да, без проблем. 2) Так он сам виноват что уехал во Францию о чём тогда говорить? как он себе представляет ребёнок которому сейчас и 10 лет нет будет туда обратно мотаться ты сам понимаешь что ты говоришь? или лишь бы ляпнуть?
У тебя дети-то есть? В 10 лет ребенок прекрасно соображает и высказывает мнение по многим вопросам. Дурь-то не пиши.
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мож там и нет никакой дочери? команда опытных аферистов просто водила Мотю за нос)
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Неужели она не понимает, что хуже делает для дочери? Как же мерзко, когда за счёт детей самоутверждаются...
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Ответ Геннадий Тёкин
Вам не надоело ещё копаться в чужом грязном белье? Вы же споривный сайт, а не Спид инфо.
Какой еще спортивный сайт, ты наш спортс не путай там с чем-то спортивным
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Ответ serginn
Боится, что дочка после встреч захочет остаться с батькой, и плакали тогда 25%, а они уже в бюджет заложены)
Разумеется…. Ей как минимум первоначальный капитал сколотить надо, а не самой 25% от ЗП отдавать))
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Ответ леннорыч-абрамович
Говорят, он второй раз жениться собирается.
Да хоть в седьмой, какое это имеет отношение к встречам с дочкой? Его же не лишили родительских прав.
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Началась Санта-Барбара как с личной жизнью Глушакова. Одного материала мало, теперь раз в неделю будут копаться в грязном белье.
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Ответ svinoshiva
У тебя дети-то есть? В 10 лет ребенок прекрасно соображает и высказывает мнение по многим вопросам. Дурь-то не пиши.
То есть ты бы своему ребёнку в 10 лет доверил бы решение остаться ему с мамой с которой он всю свою жизнь, или поехать к папе которого почти не знает как минимум по той причине что он в другой стране, ну и ребёнку с кем лучше с МАМОЙ в родной стране или с папой в чужой стране, с тётей не понятной и самое главное что отца она видеть не будет т.к он 24/7 на тренировках, нужна ли она тёте? вопрос
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Обычно таким людям кирпич на голову падает случайно
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Ответ Яна Рябова
И где те защитники этой наглой ТП. Как говорится и рыбку съесть и Матвея послать.
Мужик, где твоя женская солидарность? Ау!
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