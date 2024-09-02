«Локомотив» сможет купить Севикяна у «Ференцвароша» за 4 млн евро после аренды. Выкуп – необязательный (Иван Карпов)

Стали известны условия трансфера Эдгара Севикяна в «Локомотив».

Железнодорожники договорились с « » о переходе 23-летнего вингера на правах аренды с опцией выкупа.

По информации инсайдера Ивана Карпова, за аренду игрока московский клуб заплатит 200 тысяч евро. Полноценный трансфер обойдется « » в 4 миллиона евро.

пройдет медосмотр в Будапеште, а затем отправится в сборную Армении на матчи Лиги Наций с Латвией и Северной Македонией. После этого футболист присоединится к «Локомотиву».

Севикян ­– воспитанник академии красно-зеленых. Ранее в Мир он выступал за «Пари НН».

Действующий контракт игрока с «Ференцварошем» рассчитан до 30 июня 2028 года. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.