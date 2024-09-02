«Локомотив» сможет купить Севикяна у «Ференцвароша» за 4 млн евро после аренды. Выкуп – необязательный (Иван Карпов)
Стали известны условия трансфера Эдгара Севикяна в «Локомотив».
Железнодорожники договорились с «Ференцварошем» о переходе 23-летнего вингера на правах аренды с опцией выкупа.
По информации инсайдера Ивана Карпова, за аренду игрока московский клуб заплатит 200 тысяч евро. Полноценный трансфер обойдется «Локо» в 4 миллиона евро.
Эдгар пройдет медосмотр в Будапеште, а затем отправится в сборную Армении на матчи Лиги Наций с Латвией и Северной Македонией. После этого футболист присоединится к «Локомотиву».
Севикян – воспитанник академии красно-зеленых. Ранее в Мир РПЛ он выступал за «Пари НН».
Действующий контракт игрока с «Ференцварошем» рассчитан до 30 июня 2028 года. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.