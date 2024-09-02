«Локомотив» сможет купить Севикяна у «Ференцвароша» за 4 млн евро после аренды. Выкуп – необязательный (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Эдгар Севикян Футбол

Стали известны условия трансфера Эдгара Севикяна в «Локомотив».

Железнодорожники договорились с «Ференцварошем» о переходе 23-летнего вингера на правах аренды с опцией выкупа.  

По информации инсайдера Ивана Карпова, за аренду игрока московский клуб заплатит 200 тысяч евро. Полноценный трансфер обойдется «Локо» в 4 миллиона евро. 

Эдгар пройдет медосмотр в Будапеште, а затем отправится в сборную Армении на матчи Лиги Наций с Латвией и Северной Македонией. После этого футболист присоединится к «Локомотиву». 

Севикян ­– воспитанник академии красно-зеленых. Ранее в Мир РПЛ он выступал за «Пари НН».

Действующий контракт игрока с «Ференцварошем» рассчитан до 30 июня 2028 года. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

3 комментария
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Тогда не надо покупать. 4 млн это борщ
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Какой смысл за 4 ? Явно того не стоит. Можно потратить рациональней
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За 4 млн. можно норм латиноса привезти из Бразилии.
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