Защитник «Ахмата» Адамов вызван в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Арсен Адамов вызван в сборную России на сентябрьские матчи.

Пресс-служба « » сообщила, что защитник, арендованный у « », получил вызов на матчи сборной с и , которые пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что расположение национальной команды покинут и Александр Солдатенков. Защитники ЦСКА и «Крыльев Советов» не смогут сыграть в ближайших матчах по медицинским причинам.