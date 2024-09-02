Защитник «Ахмата» Адамов вызван в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Арсен Адамов вызван в сборную России на сентябрьские матчи.
Пресс-служба «Ахмата» сообщила, что защитник, арендованный у «Зенита», получил вызов на матчи сборной с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.
Напомним, ранее стало известно, что расположение национальной команды покинут Игорь Дивеев и Александр Солдатенков. Защитники ЦСКА и «Крыльев Советов» не смогут сыграть в ближайших матчах по медицинским причинам.