Защитник «Ахмата» Адамов вызван в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Игорь Дивеев Арсен Адамов Александр Солдатенков Футбол

Арсен Адамов вызван в сборную России на сентябрьские матчи.

Пресс-служба «Ахмата» сообщила, что защитник, арендованный у «Зенита», получил вызов на матчи сборной с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что расположение национальной команды покинут Игорь Дивеев и Александр Солдатенков. Защитники ЦСКА и «Крыльев Советов» не смогут сыграть в ближайших матчах по медицинским причинам.

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2 комментария
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На всякий случай проверил почту - может меня тоже вызвали. Пока нет, но еще несколько дней впереди.
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0
+3
Ответ Ебздрогыч
На всякий случай проверил почту - может меня тоже вызвали. Пока нет, но еще несколько дней впереди.
вместо тебя ранее солдатенкова брали
+2
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