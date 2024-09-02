«Локомотив» договорился об аренде Севикяна у «Ференцвароша» («Чемпионат»)

Эдгар Севикян перейдет в «Локомотив» из «Ференцвароша» на правах аренды.

По информации «Чемпионата», клубы согласовали переход вингера в аренду. Ранее сообщалось, что 23-летний армянский полузащитник согласился перейти в московский клуб за 200 тысяч евро.

Предполагается, что соглашение будет предусматривать право выкупа.

­– воспитанник академии красно-зеленых. Ранее в Мир футболист выступал за «Пари НН».

Действующий контракт игрока с « » рассчитан до 30 июня 2028 года. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.