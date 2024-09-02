«Локомотив» договорился об аренде Севикяна у «Ференцвароша» («Чемпионат»)
Эдгар Севикян перейдет в «Локомотив» из «Ференцвароша» на правах аренды.
По информации «Чемпионата», клубы согласовали переход вингера в аренду. Ранее сообщалось, что 23-летний армянский полузащитник согласился перейти в московский клуб за 200 тысяч евро.
Предполагается, что соглашение будет предусматривать право выкупа.
Севикян – воспитанник академии красно-зеленых. Ранее в Мир РПЛ футболист выступал за «Пари НН».
Действующий контракт игрока с «Ференцварошем» рассчитан до 30 июня 2028 года. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
добро пожаловать домой
надеюсь будет тащить
Я думаю у него получится
В аренду уйдут что бы прибавил и игровая практика была
В крыльях он себя чувствовал лучше потому что играет давно
В Локо не привык
Так как большой клуб
Но ниче
Сильнее будет пацан! Вернется как Сулейманов , Морозов и Сильянов!
Сорвелм тоже не сразу заиграл
Севикян пока больше скачет туда-сюда, нежели играет в футбол, и если не возьмётся за голову, то проследует в том же направлении.