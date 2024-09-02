«Локомотив» договорился об аренде Севикяна у «Ференцвароша» («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Чемпионат.com Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян перейдет в «Локомотив» из «Ференцвароша» на правах аренды.

По информации «Чемпионата», клубы согласовали переход вингера в аренду. Ранее сообщалось, что 23-летний армянский полузащитник согласился перейти в московский клуб за 200 тысяч евро.

Предполагается, что соглашение будет предусматривать право выкупа.

Севикян ­– воспитанник академии красно-зеленых. Ранее в Мир РПЛ футболист выступал за «Пари НН».

Действующий контракт игрока с «Ференцварошем» рассчитан до 30 июня 2028 года. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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ну шо
добро пожаловать домой
надеюсь будет тащить
+19
0
+19
Мы весь Клуб уже в РФ перетащили )
+14
0
+14
Зачем забрали Салтыкова из Крыльев? Чтобы через два месяца подписать на эту же позицию Севикяна и ещё дальше отодвинуть Салтыкова на лавке?
+9
-3
+6
ещё один покоритель эуропы😂
+7
-4
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Севикян может сыграть и на позиции атакующего полузащитника. У Локо Тикнизян в атаке выходит не от хорошей жизни.
Так и я об этом. Салтыков почему не выходит?
+4
-1
+3
Ответ Мельников Михаил
Зачем забрали Салтыкова из Крыльев? Чтобы через два месяца подписать на эту же позицию Севикяна и ещё дальше отодвинуть Салтыкова на лавке?
Севикян может сыграть и на позиции атакующего полузащитника. У Локо Тикнизян в атаке выходит не от хорошей жизни.
+3
0
+3
Ответ Мельников Михаил
Так и я об этом. Салтыков почему не выходит?
Вопросы к самому Салтыкову! А почему Пиняев присел на скамейку? По той же причине, проигрывают конкуренцию. Салтыков получает шансы в Кубке, но особо ничего не показывает пока что.Возможно, адаптация, парень молодой.
+2
0
+2
Ответ T622222
Мы весь Клуб уже в РФ перетащили )
Конец чемпионству Ференцвароша
+2
0
+2
Вингеров вроде и так хватает в Локомотиве. Нужна девятка, чтобы Батраков мог играть глубже
+1
0
+1
Ответ Константин Лобандиевский
Вингеров вроде и так хватает в Локомотиве. Нужна девятка, чтобы Батраков мог играть глубже
Ну вот и взяли Севикяна что бы на скорости и дриблинге уходил
Я думаю у него получится
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Ответ Мельников Михаил
Так и я об этом. Салтыков почему не выходит?
Выпустили пару раз в РПЛ, не пошло у него. Теперь через кубок адаптацию в команде проходит. У него будет много игрового времени, скамейка Локо не длинная, в начале этого сезона 10 человек ушло.
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Ответ Мельников Михаил
Зачем забрали Салтыкова из Крыльев? Чтобы через два месяца подписать на эту же позицию Севикяна и ещё дальше отодвинуть Салтыкова на лавке?
Что-то не показал себя Салтыков
В аренду уйдут что бы прибавил и игровая практика была
В крыльях он себя чувствовал лучше потому что играет давно
В Локо не привык
Так как большой клуб
Но ниче
Сильнее будет пацан! Вернется как Сулейманов , Морозов и Сильянов!
Сорвелм тоже не сразу заиграл
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Ответ Мельников Михаил
Так и я об этом. Салтыков почему не выходит?
Не тянет основу скорее всего. Тренеру виднее если на позиции не его любимчик или с кем то конфликт. Много раз задавался вопросом почему не играет тот или иной игрок потом он выходил через несколько матчей и понимаю почему он не играл
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Пылесосят Ференцварош на пару со Спартаком)))
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Галактионов знает как его встроить в командную игру, он у него как раз в "Пари НН" играл.
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Ференцварош стал базовым клубом для команд РПЛ
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в ференце еще кто-то остался?
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Севикян очень перспективный. Вот только ему уже 23 а к этому времени уже пора показывать более серьезные уровень
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Корян после своего непродолжительного европейского вояжа вернулся в Локо сильно помятый, почти сразу отправился в пердив.
Севикян пока больше скачет туда-сюда, нежели играет в футбол, и если не возьмётся за голову, то проследует в том же направлении.
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