«Галатасарай» договорился с «Наполи» об аренде Осимхена и заплатит форварду 9-10 млн евро за сезон
Виктор Осимхен перейдет в чемпионат Турции.
«Галатасарай» договорился с «Наполи» об аренде нигерийского нападающего, сообщает Фабрицио Романо. В ближайшие часы представители турецкого клуба встретятся с игроком, чтобы получить окончательное согласие на трансфер.
«Галатасарай» выплатит Осимхену 9-10 миллионов евро в качестве зарплаты до конца сезона. При этом у клуба не будет права выкупа форварда.
Напомним, ранее футболист отклонил предложение «Челси». После этого «Наполи» исключил его из заявки на сезон Серии А.
Надо будет попробовать билеты выцепить, а то я смотрю турки уже в соц. сетях спрашивают как купить)
Но Витя и его агент четко заявили, что они слишком крутые, чтобы уходить в какие-то там аренды.
Тогда Челси предложил аренду с обязательным правом выкупа, но Осимхен не захотел зарабатывать как Палмер, Энцо, Кайседо и другие ключевые игроки(с бонусами в 2 раза больше выходило), он захотел получать как КДБ в Сити, который уже 10 лет один из лучших игроков в мире.
Нормальный гонор для игрока с 1 топ сезоном в карьере. Как раз в Галатасарае ему и место.
Политическая обстановка достаточно накаленная, но в повседневной жизни это не так сильно чувствуется.
Интересно, Осимхен этого, изначально хотел, когда организовал препирательства с "Наполи?"
Купили за 16 млн... так тоже можно повышать плюс по ФФП
А вообще Наполи и Тоттенхем своеобразные клубы. Точнее управляющие у них своеобразные))
Вариант с Турцией не так плохо - и Осимхен заработает, и право продажи за Наполи сохранится. Де Лаурентис умеет вести дела, не дон Флорентино, конечно, но тоже не лыком шит.