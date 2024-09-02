«Галатасарай» договорился с «Наполи» об аренде Осимхена и заплатит форварду 9-10 млн евро за сезон

Виктор Осимхен перейдет в чемпионат Турции.

« » договорился с « » об аренде нигерийского нападающего, сообщает Фабрицио Романо. В ближайшие часы представители турецкого клуба встретятся с игроком, чтобы получить окончательное согласие на трансфер.

«Галатасарай» выплатит 9-10 миллионов евро в качестве зарплаты до конца сезона. При этом у клуба не будет права выкупа форварда.

Напомним, ранее футболист отклонил предложение «Челси». После этого «Наполи» исключил его из заявки на сезон Серии А.