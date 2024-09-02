«Галатасарай» договорился с «Наполи» об аренде Осимхена и заплатит форварду 9-10 млн евро за сезон

Теги серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен перейдет в чемпионат Турции.

«Галатасарай» договорился с «Наполи» об аренде нигерийского нападающего, сообщает Фабрицио Романо. В ближайшие часы представители турецкого клуба встретятся с игроком, чтобы получить окончательное согласие на трансфер. 

«Галатасарай» выплатит Осимхену 9-10 миллионов евро в качестве зарплаты до конца сезона. При этом у клуба не будет права выкупа форварда. 

Напомним, ранее футболист отклонил предложение «Челси». После этого «Наполи» исключил его из заявки на сезон Серии А. 

72 комментария
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Ответ Caniball
Сарай всегда умудрялся привезти себе топового ЦФ.
Адана Демирспор тоже один раз смог.
+75
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+73
Сарай всегда умудрялся привезти себе топового ЦФ.
+68
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+65
Осимхен в Риге это жесть конечно.

Надо будет попробовать билеты выцепить, а то я смотрю турки уже в соц. сетях спрашивают как купить)
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Парень выбрал играть в ЛЕ, а не в ЛК. Все-таки разного статуса турниры 😂
+25
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Ответ fussballer
Адана Демирспор тоже один раз смог.
Балотелли туда приезжал дважды)
+16
-1
+15
Ну Челси изначально такой вариант предлагал, еще и с правом выкупа.
Но Витя и его агент четко заявили, что они слишком крутые, чтобы уходить в какие-то там аренды.

Тогда Челси предложил аренду с обязательным правом выкупа, но Осимхен не захотел зарабатывать как Палмер, Энцо, Кайседо и другие ключевые игроки(с бонусами в 2 раза больше выходило), он захотел получать как КДБ в Сити, который уже 10 лет один из лучших игроков в мире.

Нормальный гонор для игрока с 1 топ сезоном в карьере. Как раз в Галатасарае ему и место.
+16
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+14
Челси и Арсенал: а че так можно было ? 😐
+13
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Ответ Дядя ТУРА
Осимхен Икарди это топ.
Ванда Нара (с)
+9
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Ответ Benjamin
В Риге живешь? Хороший город? Посоветовал бы переехать?
Смотря от куда.) Город то хороший.

Политическая обстановка достаточно накаленная, но в повседневной жизни это не так сильно чувствуется.
+10
-1
+9
Осимхен Икарди это топ.
+10
-4
+6
Ответ Авторитетное Мнение
Ванда Нара (с)
Зря ушла. Вполне бы и двоих обслуживала б
+9
-4
+5
Ответ Гусеконь
откуда у турков столько денег?
Столько, это сколько? Они берут игрока в аренду бесплатно и дают ему даже не 100% его зп. Просто заплатили 10 лямов за сезон сильного нападающего.
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Осимхен в матче ЛЕ в Риге при счёте 2-0 в пользу РФШ за 1 минуту до конца: Просчитался, но где?
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Ответ Папа Футбола
Челси и Арсенал: а че так можно было ? 😐
Для них - нет ) надо с папой Лаурентисом разобраться
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Ответ Mykytka
Парень выбрал играть в ЛЕ, а не в ЛК. Все-таки разного статуса турниры 😂
Парень выбрал деньги, а где за них играть ему, видимо, уже не так важно
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Ответ Папа Футбола
Челси и Арсенал: а че так можно было ? 😐
лол, Галатасарай согласился платить столько же, сколько платит Наполи, Челси же отказался
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Ответ Proper Chels
Ну Челси изначально такой вариант предлагал, еще и с правом выкупа. Но Витя и его агент четко заявили, что они слишком крутые, чтобы уходить в какие-то там аренды. Тогда Челси предложил аренду с обязательным правом выкупа, но Осимхен не захотел зарабатывать как Палмер, Энцо, Кайседо и другие ключевые игроки(с бонусами в 2 раза больше выходило), он захотел получать как КДБ в Сити, который уже 10 лет один из лучших игроков в мире. Нормальный гонор для игрока с 1 топ сезоном в карьере. Как раз в Галатасарае ему и место.
Так Де Лаурентис сам избаловал Осимхена, вручив тому огромную зарплату. Нужно ли идти в сомнительный Челси (будем откровенно, результаты так себе, вектора не видно, новый тренер - не авторитет) с понижением зарплаты, или добить в Неаполе свой контракт и перейти в любой клуб с крутыми подъемными? Выбор очевиден. Витя - молодец
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Ответ fussballer
Адана Демирспор тоже один раз смог.
Не потянули Артёмку
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Ответ Benjamin
Почему отчаянно нуждавшийся в форварде МЮ его не купил?
Тен Хагу не попилить денег на нём просто.
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Прикольно, конечно!
Интересно, Осимхен этого, изначально хотел, когда организовал препирательства с "Наполи?"
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Романо пишет: «Аль-Наср» близок к подписанию сделки по приобретению Анджело из «Челси»! Стоимость пакета € 23 млн почти согласована, осталось разобраться с последней деталью — пунктом о продаже, поскольку «Челси» запросил процент от будущей продажи».
Купили за 16 млн... так тоже можно повышать плюс по ФФП
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Романо пишет, что 10 млн это часть зп Осимхена, остальные 2,8 будет платить Наполи. Челси зарплату Осимхена не смог осилить и предлагал 4+4 бонусами
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Ответ Dvin
У Осимхена крутой слалом. От одного из лучших и желанных ЦФ с ценником выше 100 до Галатасарая… А вообще Наполи и Тоттенхем своеобразные клубы. Точнее управляющие у них своеобразные))
С другой стороны - почему шпоры и подобные клубы должны дешево отдавать своих игроков топам?
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откуда у турков столько денег?
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Ответ Con$tantine
Ей нужен Лукаку скорее всего :-)))))
Это на выходные
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У Осимхена крутой слалом. От одного из лучших и желанных ЦФ с ценником выше 100 до Галатасарая…

А вообще Наполи и Тоттенхем своеобразные клубы. Точнее управляющие у них своеобразные))
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Ответ Папа Футбола
Челси и Арсенал: а че так можно было ? 😐
Нынешний Челси для нормального футболиста не вариант вообще. Если только для молодого получить сразу лет на 8 контракт и сидеть, если не получится заиграть.
Вариант с Турцией не так плохо - и Осимхен заработает, и право продажи за Наполи сохранится. Де Лаурентис умеет вести дела, не дон Флорентино, конечно, но тоже не лыком шит.
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мне кажется в июле такой трансфер никто не мог представить
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Ответ Никита Ивашкин_1116304227
Комментарий скрыт
А тебе-то какое дело до мотивов чувака?
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Ответ Born is the King
Жёстко Боули с ним. Считался главным талантом Сантоса и переходил в Челси, а не для перепродажи в Наср
...так он ещё вернётся, после хорошей практики:)
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