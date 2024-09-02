Фанаты «Бней Сахнин» отвернулись во время гимна Израиля перед игрой с «Хапоэлем» – болельщики хозяев избили их палками, выбежав на поле. Задержаны 12 человек, матч не состоялся

Теги происшествия болельщики высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Бней Сахнин Политика Футбол

Матч «Хапоэля» и «Бней Сахнин» в чемпионате Израиля отменили из-за беспорядков.

Как передает The Jerusalem Post, в воскресенье перед началом матча 2-го тура чемпионата Израиля болельщики «Бней Сахнин» демонстративно проигнорировали национальный гимн, отворачиваясь от поля и не вставая с мест. Отметим, что команду исторически поддерживают израильские арабы, составляющие национальное меньшинство Израиля.

В ответ несколько десятков фанатов «Хапоэль Беер-Шева» выбежали на поле и начали драку с болельщиками гостей, избив их палками – в результате беспорядков были задержаны 12 человек. Команды покинули поле. Планировалось, что игра возобновится, но игроки «Бней Сахнин» отказались выходить на матч. Спустя час после предполагаемого времени начала руководство лиги решило перенести матч.

Сообщается, что инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом израильской лиги.

63 комментария
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Ниче так, у них болельщиков на игру с палками запускают? А ну да, чтобы всех несогласных избивать. Демократия?
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Животные
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Страшное дело.... Шо происходит Мойша? Не поють, арабы гимн!
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Ответ StHappyOne
Представляете, что было бы, если бы нацменьшинство какое-то отвернулось бы при исполнении гимна России? А тут просто палками избили всего-то. Либеральная страна
В комментариях бы что нибудь написали бы, записали бы видео с извинениями и все
+28
-6
+22
Забавно что Арабы сделали мирный протест, учитывая какие там протесты сейчас в Израиле против Нетаньяху. (И да я знаю что они уже 3 года постоянны против Биби, речь не об этом).
Я имею ввиду что первый мирный протест на Западном берегу были снайперы стрелявшие по коленкам стариков и детей палестинцев.
Сейчас на стадионе 12 забавных людей имеющих доступ к выходу на стадион учитывая что тысячи других такого не имели из-за мер безопасности.

Мда уж конспирология живет и процветает.
+28
-9
+19
Ответ CrishForever
Ниче так, у них болельщиков на игру с палками запускают? А ну да, чтобы всех несогласных избивать. Демократия?
Чтобы получить право пройти с палками на стадион, надо пройти местный аналог FanID. Кому попало на стадионе палку не дадут!
+19
-3
+16
Представляете, что было бы, если бы нацменьшинство какое-то отвернулось бы при исполнении гимна России? А тут просто палками избили всего-то. Либеральная страна
+35
-21
+14
был бы фан-айди, пришли бы без палок.
просто морды бы били друг другу
+11
-2
+9
Вот что значит отсутствие фанфуйди
+11
-3
+8
Ответ StHappyOne
Представляете, что было бы, если бы нацменьшинство какое-то отвернулось бы при исполнении гимна России? А тут просто палками избили всего-то. Либеральная страна
И что будет, если чеченцы отвернутся?
+13
-5
+8
То есть у нас зажигалки нельзя а там биты и палки в метр длинной- это нормально?)))
+6
-2
+4
Ответ zalik73
Суть ситуации . Объясню, может кому то интересно. Бней Сахнин это команда из арабского города. В Израиле есть 20% мусульман арабов. В высшей лиге две арабские команды. То что в Сахнине граждане Израиле ненавидят евреев это понятно и не для кого не новость. Перед игрой когда на экране показывали расстрелянных ХАМАСом заложников ,болельщики Сахнина посмеивались ,рычали орали. Потом начался гимн и они повернулись спиной и стали свистеть. И тут пацаны из ультрас(кстати те самые ребята которые на руках носили Шапи Сулейманова в сезоне 22/23) побежали и начали их долбить,правда полиция не дала это сделать Но сам факт того ,что ребята попытались поломать террористов. А они террористы ,просто с израильским гражданством. Сам факт вызывает уважение. Пять месяцев назад они свистели парню из высшей лиги , капитан команды Высшей лиги,он оставил футбол и был на войне три месяца. Вот тогда из надо было наказывать . Но в Израиле есть одна проблема. Чиновники уходят от реальности ,в надежде ,что рассосётся само собой. Отсюда и 7 октября и все остальное. Очень надеюсь еврейские игроки Сахнина покинут эту команду. Тут сейчас попытаются замять конечно все . Я предлагаю просто не выходить на матчи с Сахнином. Даже с учётом того ,что они будут получать технические три очка за каждый матч. Пусть станут чемпионами даже в чемпионате и пусть весь мир футбольный смеётся над ними.
Тогда Израиль кто? Не террористы? Или это конечно другое
+14
-11
+3
Ответ Любезный Коссутий
был бы фан-айди, пришли бы без палок. просто морды бы били друг другу
пейса отрывали
+4
-1
+3
Ебней фанатов, чем у Бней,
Сыскать становится трудней
+9
-6
+3
Ответ cristiansen
Хуцпа все что ты пишешь Если бы твоих соплеменников бомбили бы ковровыми бомбежками ты как бы относился? Все уже увидели, как выглядят пленные с обеих сторон израильские чиновники говорят, что нужно изнасилования сделать по отношению к пленным легальными И ты тут все так преподносишь, как будто бы ты и жители Израиля жертвы Беззаконники. Как же вам не стыдно
Если у тебя есть вопросы ,я постараюсь ответить.

Если даже я жертва и суждено закончить путь ,сделаю все,чтоб как можно больше животных забрать с собой..
+4
-1
+3
Гражданское общество работает. Одобряю.
+10
-8
+2
Ответ Menedreal
Забавно что Арабы сделали мирный протест, учитывая какие там протесты сейчас в Израиле против Нетаньяху. (И да я знаю что они уже 3 года постоянны против Биби, речь не об этом). Я имею ввиду что первый мирный протест на Западном берегу были снайперы стрелявшие по коленкам стариков и детей палестинцев. Сейчас на стадионе 12 забавных людей имеющих доступ к выходу на стадион учитывая что тысячи других такого не имели из-за мер безопасности. Мда уж конспирология живет и процветает.
какие ещё снайперы?
+5
-3
+2
Ответ Креатив Олисе
Столько сколько и тебе за ярую поддержку псевдодемократии…
Мне не платят за комменты, мистер зарегистрированный 13 августа 2024
+6
-4
+2
Ответ cristiansen
Хуцпа все что ты пишешь Если бы твоих соплеменников бомбили бы ковровыми бомбежками ты как бы относился? Все уже увидели, как выглядят пленные с обеих сторон израильские чиновники говорят, что нужно изнасилования сделать по отношению к пленным легальными И ты тут все так преподносишь, как будто бы ты и жители Израиля жертвы Беззаконники. Как же вам не стыдно
Я вот реально хочу спросить.
Ты ,другие люди реально не понимают что здесь произошло?
Ну допустим ребята мусульмане поддержку своим дают и не хотят вникать в ситуацию.
Неужели не хватает мозгов понять,сложить два и два
+3
-1
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Ответ Геннадий Тёкин
Если ты этого ещё не понял, то уже никто не объяснит.
как ты живя за тысячи километров ,можешь мне израильтянину что то объяснить ?
Я же не объясняю тебе за ситуацию в России
Но я не против выслушать тебя
+3
-1
+2
Не в коем случае не оправдываю Хамас, но Израиль уже больше пятидесяти лет террористы,по отношению к сектору Газа.
+4
-3
+1
Ответ zalik73
Суть ситуации . Объясню, может кому то интересно. Бней Сахнин это команда из арабского города. В Израиле есть 20% мусульман арабов. В высшей лиге две арабские команды. То что в Сахнине граждане Израиле ненавидят евреев это понятно и не для кого не новость. Перед игрой когда на экране показывали расстрелянных ХАМАСом заложников ,болельщики Сахнина посмеивались ,рычали орали. Потом начался гимн и они повернулись спиной и стали свистеть. И тут пацаны из ультрас(кстати те самые ребята которые на руках носили Шапи Сулейманова в сезоне 22/23) побежали и начали их долбить,правда полиция не дала это сделать Но сам факт того ,что ребята попытались поломать террористов. А они террористы ,просто с израильским гражданством. Сам факт вызывает уважение. Пять месяцев назад они свистели парню из высшей лиги , капитан команды Высшей лиги,он оставил футбол и был на войне три месяца. Вот тогда из надо было наказывать . Но в Израиле есть одна проблема. Чиновники уходят от реальности ,в надежде ,что рассосётся само собой. Отсюда и 7 октября и все остальное. Очень надеюсь еврейские игроки Сахнина покинут эту команду. Тут сейчас попытаются замять конечно все . Я предлагаю просто не выходить на матчи с Сахнином. Даже с учётом того ,что они будут получать технические три очка за каждый матч. Пусть станут чемпионами даже в чемпионате и пусть весь мир футбольный смеётся над ними.
а чем израильские террористы лучше?
+10
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+1
Ответ Креатив Олисе
Так они фашики и есть: фашизм впринципе от евреев и пошёл…главные нацисты в истории по происхождению фашисты…Гебельс тот же…Они своих убивают так же легко,как и остальных
Бросай употреблять наркотики
+2
-1
+1
Ответ Алексей Обыкновенный
Вот что значит отсутствие фанфуйди
да с фануйди там вообще всех поубивали бы)
+2
-1
+1
Как не крути это будет другое.)) Кто там ржал над теми кто закидывает камнями и избивает палками как талибы?
+8
-7
+1
Ответ gukmamop
Гражданское общество работает. Одобряю.
Пока не работает, все вчерашнее 100 тысячное протесты были подавлены водопушками, пока Биби и диктатура побеждает к счастью.
+5
-4
+1
Там ещё и арабы живут?!! Ну я поражаюсь доброте израильтян. Святые люди.
+11
-10
+1
Суть ситуации .
Объясню, может кому то интересно.
Бней Сахнин это команда из арабского города.
В Израиле есть 20% мусульман арабов.
В высшей лиге две арабские команды.
То что в Сахнине граждане Израиле ненавидят евреев это понятно и не для кого не новость.
Перед игрой когда на экране показывали расстрелянных ХАМАСом заложников ,болельщики Сахнина посмеивались ,рычали орали.
Потом начался гимн и они повернулись спиной и стали свистеть.
И тут пацаны из ультрас(кстати те самые ребята которые на руках носили Шапи Сулейманова в сезоне 22/23) побежали и начали их долбить,правда полиция не дала это сделать
Но сам факт того ,что ребята попытались поломать террористов.
А они террористы ,просто с израильским гражданством.
Сам факт вызывает уважение.
Пять месяцев назад они свистели парню из высшей лиги , капитан команды Высшей лиги,он оставил футбол и был на войне три месяца.
Вот тогда из надо было наказывать .
Но в Израиле есть одна проблема.
Чиновники уходят от реальности ,в надежде ,что рассосётся само собой.
Отсюда и 7 октября и все остальное.

Очень надеюсь еврейские игроки Сахнина покинут эту команду.

Тут сейчас попытаются замять конечно все .

Я предлагаю просто не выходить на матчи с Сахнином.
Даже с учётом того ,что они будут получать технические три очка за каждый матч.
Пусть станут чемпионами даже в чемпионате и пусть весь мир футбольный смеётся над ними.
+20
-19
+1
Если одни игнорировали гимн на трибуне, то зачем другие выбежали на поле?
Или они просто перебежали поле, чтоб залезть на противоположную трибуну?
И как они пронесли палки?
+2
-1
+1
Ответ cristiansen
Хуцпа все что ты пишешь Если бы твоих соплеменников бомбили бы ковровыми бомбежками ты как бы относился? Все уже увидели, как выглядят пленные с обеих сторон израильские чиновники говорят, что нужно изнасилования сделать по отношению к пленным легальными И ты тут все так преподносишь, как будто бы ты и жители Израиля жертвы Беззаконники. Как же вам не стыдно
Если ь израильские чиновники говорили так про изнасилования,то никогда бы не одна арабская с ука не подняла бы свою голову здесь
Не надо ложь толкать
+1
-1
0
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