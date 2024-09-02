Фанаты «Бней Сахнин» отвернулись во время гимна Израиля перед игрой с «Хапоэлем» – болельщики хозяев избили их палками, выбежав на поле. Задержаны 12 человек, матч не состоялся
Матч «Хапоэля» и «Бней Сахнин» в чемпионате Израиля отменили из-за беспорядков.
Как передает The Jerusalem Post, в воскресенье перед началом матча 2-го тура чемпионата Израиля болельщики «Бней Сахнин» демонстративно проигнорировали национальный гимн, отворачиваясь от поля и не вставая с мест. Отметим, что команду исторически поддерживают израильские арабы, составляющие национальное меньшинство Израиля.
В ответ несколько десятков фанатов «Хапоэль Беер-Шева» выбежали на поле и начали драку с болельщиками гостей, избив их палками – в результате беспорядков были задержаны 12 человек. Команды покинули поле. Планировалось, что игра возобновится, но игроки «Бней Сахнин» отказались выходить на матч. Спустя час после предполагаемого времени начала руководство лиги решило перенести матч.
Сообщается, что инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом израильской лиги.
Я имею ввиду что первый мирный протест на Западном берегу были снайперы стрелявшие по коленкам стариков и детей палестинцев.
Сейчас на стадионе 12 забавных людей имеющих доступ к выходу на стадион учитывая что тысячи других такого не имели из-за мер безопасности.
Мда уж конспирология живет и процветает.
просто морды бы били друг другу
Сыскать становится трудней
Если даже я жертва и суждено закончить путь ,сделаю все,чтоб как можно больше животных забрать с собой..
Ты ,другие люди реально не понимают что здесь произошло?
Ну допустим ребята мусульмане поддержку своим дают и не хотят вникать в ситуацию.
Неужели не хватает мозгов понять,сложить два и два
Я же не объясняю тебе за ситуацию в России
Но я не против выслушать тебя
Объясню, может кому то интересно.
Бней Сахнин это команда из арабского города.
В Израиле есть 20% мусульман арабов.
В высшей лиге две арабские команды.
То что в Сахнине граждане Израиле ненавидят евреев это понятно и не для кого не новость.
Перед игрой когда на экране показывали расстрелянных ХАМАСом заложников ,болельщики Сахнина посмеивались ,рычали орали.
Потом начался гимн и они повернулись спиной и стали свистеть.
И тут пацаны из ультрас(кстати те самые ребята которые на руках носили Шапи Сулейманова в сезоне 22/23) побежали и начали их долбить,правда полиция не дала это сделать
Но сам факт того ,что ребята попытались поломать террористов.
А они террористы ,просто с израильским гражданством.
Сам факт вызывает уважение.
Пять месяцев назад они свистели парню из высшей лиги , капитан команды Высшей лиги,он оставил футбол и был на войне три месяца.
Вот тогда из надо было наказывать .
Но в Израиле есть одна проблема.
Чиновники уходят от реальности ,в надежде ,что рассосётся само собой.
Отсюда и 7 октября и все остальное.
Очень надеюсь еврейские игроки Сахнина покинут эту команду.
Тут сейчас попытаются замять конечно все .
Я предлагаю просто не выходить на матчи с Сахнином.
Даже с учётом того ,что они будут получать технические три очка за каждый матч.
Пусть станут чемпионами даже в чемпионате и пусть весь мир футбольный смеётся над ними.
Или они просто перебежали поле, чтоб залезть на противоположную трибуну?
И как они пронесли палки?
Не надо ложь толкать