Фанаты «Бней Сахнин» отвернулись во время гимна Израиля перед игрой с «Хапоэлем» – болельщики хозяев избили их палками, выбежав на поле. Задержаны 12 человек, матч не состоялся

Матч «Хапоэля» и «Бней Сахнин» в чемпионате Израиля отменили из-за беспорядков.

Как передает The Jerusalem Post, в воскресенье перед началом матча 2-го тура чемпионата Израиля болельщики « » демонстративно проигнорировали национальный гимн, отворачиваясь от поля и не вставая с мест. Отметим, что команду исторически поддерживают израильские арабы, составляющие национальное меньшинство Израиля.

В ответ несколько десятков фанатов « » выбежали на поле и начали драку с болельщиками гостей, избив их палками – в результате беспорядков были задержаны 12 человек. Команды покинули поле. Планировалось, что игра возобновится, но игроки «Бней Сахнин» отказались выходить на матч. Спустя час после предполагаемого времени начала руководство лиги решило перенести матч.

Сообщается, что инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом израильской лиги.