Карпин о матчах с Вьетнамом и Таиландом в условиях бана: «Вариться в в своем соку тоже не вариант. Нас все равно вернут – год, два, но вернут»

Валерий Карпин высказался о проведении товарищеских матчей на фоне отстранения.

В сентябре сборная России сыграет с командами и .

«Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, что тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в в своем соку тоже не вариант.

У меня есть четкое понимание для чего мы играем. Нас все равно вернут – год, два, но вернут.

Евро-2028? Может быть, а может быть и нет», – сказал главный тренер сборной России.