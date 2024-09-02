Карпин о матчах с Вьетнамом и Таиландом в условиях бана: «Вариться в в своем соку тоже не вариант. Нас все равно вернут – год, два, но вернут»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин высказался о проведении товарищеских матчей на фоне отстранения.

В сентябре сборная России сыграет с командами Вьетнама и Таиланда

«Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, что тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в в своем соку тоже не вариант.

У меня есть четкое понимание для чего мы играем. Нас все равно вернут – год, два, но вернут.

Евро-2028? Может быть, а может быть и нет», – сказал главный тренер сборной России. 

41 комментарий
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Ответ T622222
Есть ощущение что Валера ничего не понимает и не вопрос даты окончания сво на этом ничего не заканчивается. Это долгие годы. Это похлеще бана от Афгана будет
Думаю, Валера это понимает. Но если будет озвучивать, то под такой посыл уже десяток статей КоАП и УК можно найти.
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Уж лучше со сборными разными,чем с медиакалом
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Если есть возможность играть, почему этого не делать? Практика какая, никакая... Никто никакого не заставляет это смотреть или ходить на матчи. Не хочешь, не делай
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Ответ Евгения Тиунова
Интересно на какой максимальный срок вышибали футбольную сборную Югославы пропустили Евро 1992, Мир 1994 и Евро 1996
Германия с 1942 по 1950, ЮАР с 1961 по 1991
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Если есть четкое понимание, можно его как-то озвучить?
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Неужели Карпин такой наивный?
Минимальный срок бана - пока Путин у власти, а у власти он будет пока ласты не склеит.
Так что, если не хотите видеть российские команды на международной арене в ключевых командных видах (футбол, хоккей, баскетбол) - пожелайте дяде Вове крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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Ответ Batitotti
Если есть четкое понимание, можно его как-то озвучить?
Четкое понимание было сформировано изначально, с тех пор многократно озвучивалось и ни разу не менялось.
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С нетерпением жду, как наши комментаторы будут произносить фамилии тайских игроков.
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Ответ Batitotti
Если есть четкое понимание, можно его как-то озвучить?
Все по плану
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Ответ T622222
Есть ощущение что Валера ничего не понимает и не вопрос даты окончания сво на этом ничего не заканчивается. Это долгие годы. Это похлеще бана от Афгана будет
Всё он понимает, но зарплату тренера сборной получать играя товарки с тайландами одно удовольствие
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Есть ощущение что Валера ничего не понимает и не вопрос даты окончания сво на этом ничего не заканчивается. Это долгие годы. Это похлеще бана от Афгана будет
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Чем игра с Тайландом принципиально лучше, чем варится в собственном соку, и играть с условным Машук-КМВ?
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Ну если дед бы помер то да, а так судя по слухам что он уже помер, а на его месте не он, надеяться что он помрет и вернут, в следующие лет 5-7 наивно.
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Вернут конечно, смерть одного человечка только ждём, а потом вывод войск и репарации.
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Ответ TTX
Германия с 1942 по 1950, ЮАР с 1961 по 1991
можно побить рекорд наших братьев ЮАРцев
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Ответ Pigmalion
Чем игра с Тайландом принципиально лучше, чем варится в собственном соку, и играть с условным Машук-КМВ?
Деньги Новатек и Ко не будут давать на игры с Машук-КМВ.
А так РФС от спонсоров берёт каждый год 7 млрд. рэ., и еще 4 млрд. от буков получает.
В том числе и на з/п Валеры.
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Ответ Сергей Фетисов
Другого нам не дано.Видно с Южной Америкой договорится не могут или те не желают с нами играть.Надо в Африку ехать.
нужно ещё играть со странами СНГ в другие окна, когда лиги наций не будет
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Ответ T622222
Есть ощущение что Валера ничего не понимает и не вопрос даты окончания сво на этом ничего не заканчивается. Это долгие годы. Это похлеще бана от Афгана будет
ну главное что вы понимаете
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Ответ bergkamp95
Можно против сборной легионеров сыграть как когда-то. Заодно и посмотреть реальный уровень наших ногомячистов
У легионеров свои сборные есть)
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У Мостового 10 голов за сборную у Соболева и Миранчуков по 6, хочу чтоб их постоянно вызывали и они обошли царя. Уже представляю этот ответ : на ком они эту стату набили ? На сборных отелей , ребят это даже не смешно
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Скорее 5 - и это оптимистично. Более вероятно около 10 лет.
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Оптимист.
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Интересно на какой максимальный срок вышибали футбольную сборную
Югославы пропустили Евро 1992, Мир 1994 и Евро 1996
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Ответ Cruel Snake
Если есть возможность играть, почему этого не делать? Практика какая, никакая... Никто никакого не заставляет это смотреть или ходить на матчи. Не хочешь, не делай
А как же возможность написать "все пропало", "бан навечно", "во всем виноват П", "миру мир, маю май" и т.д.
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Ответ Batitotti
Если есть четкое понимание, можно его как-то озвучить?
"Работает дальше"
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Евро 2028? Может да, можно нет, а может пошел ты?
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Товарищи! Сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему: изыскание внутренних резервов. О состоянии дел в сборной России по футболу доложит нам главный тренер Валерий Георгиевич Карпин.
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Можно против сборной легионеров сыграть как когда-то. Заодно и посмотреть реальный уровень наших ногомячистов
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Ответ Динамчик
Ура! Выходит через два года россияне смогут выбирать?
И не только в России.)
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Ответ TTX
Германия с 1942 по 1950, ЮАР с 1961 по 1991
Даже больше, немцы не были допущены к ЧМ-1950. Но самая длительная дисквалификация была у Афганистана, с 1984 по 2003-й год, правда в 1996 власть талибов запретила футбол в стране как жанр.
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