Карпин о матчах с Вьетнамом и Таиландом в условиях бана: «Вариться в в своем соку тоже не вариант. Нас все равно вернут – год, два, но вернут»
Валерий Карпин высказался о проведении товарищеских матчей на фоне отстранения.
В сентябре сборная России сыграет с командами Вьетнама и Таиланда.
«Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, что тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в в своем соку тоже не вариант.
У меня есть четкое понимание для чего мы играем. Нас все равно вернут – год, два, но вернут.
Евро-2028? Может быть, а может быть и нет», – сказал главный тренер сборной России.
Минимальный срок бана - пока Путин у власти, а у власти он будет пока ласты не склеит.
Так что, если не хотите видеть российские команды на международной арене в ключевых командных видах (футбол, хоккей, баскетбол) - пожелайте дяде Вове крепкого здоровья и долгих лет жизни.
А так РФС от спонсоров берёт каждый год 7 млрд. рэ., и еще 4 млрд. от буков получает.
В том числе и на з/п Валеры.
Югославы пропустили Евро 1992, Мир 1994 и Евро 1996