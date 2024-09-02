«Локо» отдал Митая «Аль-Иттихаду» в аренду за 1,2 млн евро с правом выкупа за 5 млн (Иван Карпов)
Марио Митай перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.
«Локомотив» отдал 21-летнего защитника «Аль-Иттихаду» в аренду за 1,2 миллиона евро, пишет инсайдер Иван Карпов.
У саудовского клуба будет право выкупа игрока за 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Митай провел 21 матч, не отличившись результативными действиями. Подробная статистика албанца – здесь.
будет и дальше пылить за клуб…
Но думаю, парень сам ОЧЕНЬ хотел титулы с Аль-Иттихад.
Джаст бизнес.