«Локо» отдал Митая «Аль-Иттихаду» в аренду за 1,2 млн евро с правом выкупа за 5 млн (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Марио Митай Футбол

Марио Митай перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

«Локомотив» отдал 21-летнего защитника «Аль-Иттихаду» в аренду за 1,2 миллиона евро, пишет инсайдер Иван Карпов. 

У саудовского клуба будет право выкупа игрока за 5 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Мир РПЛ Митай провел 21 матч, не отличившись результативными действиями. Подробная статистика албанца – здесь

20 комментариев
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Печально если в итоге уйдет. Отличный игрок приличного уровня. Хотя и понять его можно, конечно, хочет стабильно играть
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Не понимаю, почему его в старт стабильно не ставят.. Сильянова в центр вместо Морозова, а его крайним. Либо же альтернатива Карпукаса в центр. Уж точно лучше, чем Тимофеев
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Ответ _fr0st_
Не понимаю, почему его в старт стабильно не ставят.. Сильянова в центр вместо Морозова, а его крайним. Либо же альтернатива Карпукаса в центр. Уж точно лучше, чем Тимофеев
Не выпускали,чтобы травму не получил, значит знали,что продадут.
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Тоже не понимаю, отличный молодой игрок, в команду встроен. Тимофеев вышел и выглядел как тормоз, куча лишних движений, принятого решения в голове нет. Гражданство не панацея, не верю что 5 миллионов его потолок.
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+1
Ответ _fr0st_
Не понимаю, почему его в старт стабильно не ставят.. Сильянова в центр вместо Морозова, а его крайним. Либо же альтернатива Карпукаса в центр. Уж точно лучше, чем Тимофеев
Вероятно хотел уйти уже в это окно из Локомотива после довольно удачного ЧЕ, поэтому тренерский штаб делал ставку уже на других игроков. Конкретных предложений из Европы видимо не последовало и поехал к арабам.
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Ответ _fr0st_
Не понимаю, почему его в старт стабильно не ставят.. Сильянова в центр вместо Морозова, а его крайним. Либо же альтернатива Карпукаса в центр. Уж точно лучше, чем Тимофеев
Уже поздно об этом думать , он ушел
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За такого игрока копейки
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Вот вам и Ювентус )
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Я все рассчитывал что он уйдёт в Европу
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А Тимофеева
будет и дальше пылить за клуб…
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А зря. Хороший защитник. Непонятно, почему он так редко играет. Свои воспитанники в основе - это, конечно, очень здорово. Морозову начали доверять больше и ставить именно его, но Митай всё же с запасом сильнее.
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😢🤬😢😭
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Обидно, игрок хороший.
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Хоть убей не понимаю почему его не наигрывают
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Рехнулись?
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Бред, конечно.
Но думаю, парень сам ОЧЕНЬ хотел титулы с Аль-Иттихад.
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6.2 млн и экономия на ЗП сейчас.
Джаст бизнес.
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