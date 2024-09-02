Владимир Путин: «МОК, действуя по указке коллективного Запада, грубо попирает олимпийские идеалы, которые должен защищать»
«Нынешние руководители Международного олимпийского комитета, действуя по указке коллективного Запада, и прежде всего США, грубо попирают олимпийские идеалы, которые они должны защищать. Вместо борьбы за права спортсменов, за целостность и универсальность олимпийского движения они заняты сохранением собственного статуса, власти и финансового благополучия.
Дело дошло до того, что полностью отменяют на международных турнирах слова «Россия» и «российский». Все это откровенно нарушает основополагающие принципы Олимпийской хартии, где сказано о недопустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.
Мы продолжим идти по пути демократизации спортивного движения, снятия надуманных барьеров и ограничений, расширения форматов национальных и международных спортивных событий», – рассказал президент России.
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