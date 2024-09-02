Зарплата Соболева в «Зените» – 2,5 млн евро в год, с бонусами – 3 млн. В «Спартаке» было 2,4 млн («Р-Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Александр Соболев может получить до трех миллионов евро за сезон в «Зените».

Нападающий ранее стал футболистом петербургского клуба, перейдя из «Спартака». Сообщалось, что сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.

Соглашение с Соболевым рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год.

«По контракту с «Зенитом» Соболев будет зарабатывать 2,5 млн евро за сезон, с учетом бонусов – 3 млн.

В «Спартаке» по последнему контракту у него было 2,4 млн», – сообщил источник «РИА Новости».

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109 комментариев
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Еще раз афигеваю с идиотского руководства команды и какие же огромные зп выдают бесполезным поленьям
+163
-6
+157
Ответ Filipp Gorski
Еще раз афигеваю с идиотского руководства команды и какие же огромные зп выдают бесполезным поленьям
Тот случай, когда комментарий применим для болельщика любой команды РПЛ
+102
-7
+95
Он не ради денег переезжал, а ради возможности плавать в финском заливе.
+77
-5
+72
Нормально для игрока скамейки, играющего в доту, чего уж там....
+45
-4
+41
зарплату обсуждали примерно как Балбес торговался в "Операции Ы") Только вот Бывалого рядом не оказалось)
- Саша, платим 2,4 млн в год.
- Нашли дурака, я столько в Спартаке получаю.
- Тогда 2,5.
- Вот это другой разговор!
+37
-2
+35
Ответ Filipp Gorski
Еще раз афигеваю с идиотского руководства команды и какие же огромные зп выдают бесполезным поленьям
это тот случай, когда платят не из своего кармана, так что денег не жалко
+41
-12
+29
Ответ Вячеслав Припузов
Нормально для игрока скамейки, играющего в доту, чего уж там....
Так он за этим и ехал в Питер.
Сидеть на скамейке с хорошей зарплатой...😀
Жизнь удалась.
+31
-5
+26
вот поэтому и Миранчук, и Джикия, и Дзюба без команды.
сейчас, у нас, есть только один клуб который готов платить такие деньги.
в Спартаке выдохнули и перекрестились.
дальше - больше. это очень здоровая тенденция. наши звёзды пока этого не просекли. тем больнее им будет
+28
-8
+20
Ответ Dima Dima
вот поэтому и Миранчук, и Джикия, и Дзюба без команды. сейчас, у нас, есть только один клуб который готов платить такие деньги. в Спартаке выдохнули и перекрестились. дальше - больше. это очень здоровая тенденция. наши звёзды пока этого не просекли. тем больнее им будет
это да. в спартаке ему были готовы платить всего лишь 2.4, а тут аж 2.5
+23
-6
+17
Так он ещё и за просто так себя опарафинил?! Ну дурак(с)))
+21
-5
+16
Предать клуб, заставить сына снимать видео с песней про зенит и окончательно сделать себя крысой в глазах болельщиков всех команд ради прибавки в зп 100к зелени.
Ему в тупой и ещё тупее нужно сниматься, а не в футбол играть.
+21
-7
+14
Ответ bellyashe
это да. в спартаке ему были готовы платить всего лишь 2.4, а тут аж 2.5
так ему столько Федун положил при переподписании в 21 году. время было другое + ек.
+14
-1
+13
Так не в деньгах же дело, обиделся парень не понятно на кого и на что и ушел к принципиальному сопернику. Теперь к нему плохо относятся и там и там. Сказочный
+9
-1
+8
Ой, ну очевидно что не из-за 100к все это и не из-за желания на халяву получать титулы или отдыхать на скамейке.
1. Точных сумм никто не скажет. Может в СМ 2,4 с трудными бонусами (реально до 2 выходило), а тут 3 с легкими бонусами. Тогда уже 1+ разницы набегает.
2. Срок контракта дольше. На фоне избавления от Джикии подходило понимание что если продлят, то на меньшие деньги.
3. Интересы агента (за подписание и % каждый год) и песни в уши игроку.

В любом случае факт - Спартаку крупно повезло избавиться от токсичного футболиста и дешевеющего актива заблаговременно
+9
-2
+7
Ответ frol92
Предать клуб, заставить сына снимать видео с песней про зенит и окончательно сделать себя крысой в глазах болельщиков всех команд ради прибавки в зп 100к зелени. Ему в тупой и ещё тупее нужно сниматься, а не в футбол играть.
так может и не ради прибавки тогда?)
+8
-1
+7
Видимо Соболев изначлаьно хотел 3 млн чистыми,как ранее и сообщали,но пришлось отказаться от своих желаний,о чем Семак и сообщил,сказав,что Соболев пошел на уступки.
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0
+7
Безумные конечно доходы с госбюджета у спортсменов которые по сути живут свою лучшую жизнь ни чего не улучшая в стране
+9
-3
+6
Дзюба: мне уже не все равно!
+7
-1
+6
Ответ badekhinfrol
Тот случай, когда комментарий применим для болельщика любой команды РПЛ
Бесспорно прав, но тут ещё момент, что Соболев уже не нужен был Спартаку и не играл. Можно ведь было уронить его хотя бы по зарплате)
+6
0
+6
лучше бы детским домам. помогали, чем такие деньжищи бездарям платить!!!!
+7
-2
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Можно было бы понять, если бы ЛЧ было, а так опять в провинцию, да еще за те же деньги.
+10
-6
+4
Зобнин поржал только что
+7
-3
+4
Как надо опуститься... За 5%...
+3
0
+3
Ответ Сергей Щенников
Так он за этим и ехал в Питер. Сидеть на скамейке с хорошей зарплатой...😀 Жизнь удалась.
+ пару чемпионств выиграет, будет потом в старости рассказывать как много от него тогда зависело. Как бакаев
+4
-1
+3
Жесть 😬
+7
-4
+3
Ответ los merengues
Он не ради денег переезжал, а ради возможности плавать в финском заливе.
Пусть в Находку едет - там океан.
+4
-1
+3
И за что платить такие бабки ?
Дурдом полный.
+5
-2
+3
Цирк в Питерском дельфинариуме😁
+5
-3
+2
Ответ Filipp Gorski
Еще раз афигеваю с идиотского руководства команды и какие же огромные зп выдают бесполезным поленьям
Нужный паспорт творит чудеса)
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0
+2
Жизнь удалась 🤗
+4
-2
+2
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