Зарплата Соболева в «Зените» – 2,5 млн евро в год, с бонусами – 3 млн. В «Спартаке» было 2,4 млн («Р-Спорт»)

Александр Соболев может получить до трех миллионов евро за сезон в «Зените».

Нападающий ранее стал футболистом петербургского клуба, перейдя из « ». Сообщалось, что сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.

Соглашение с Соболевым рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год.

«По контракту с « » Соболев будет зарабатывать 2,5 млн евро за сезон, с учетом бонусов – 3 млн.

В «Спартаке» по последнему контракту у него было 2,4 млн», – сообщил источник «РИА Новости».

«Выдумки жалких ничтожных людишек. С такими в чистом поле срать не сяду». Реакция Медведева на инсайд про Соболева 🤯