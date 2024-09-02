Зарплата Соболева в «Зените» – 2,5 млн евро в год, с бонусами – 3 млн. В «Спартаке» было 2,4 млн («Р-Спорт»)
Александр Соболев может получить до трех миллионов евро за сезон в «Зените».
Нападающий ранее стал футболистом петербургского клуба, перейдя из «Спартака». Сообщалось, что сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.
Соглашение с Соболевым рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год.
«По контракту с «Зенитом» Соболев будет зарабатывать 2,5 млн евро за сезон, с учетом бонусов – 3 млн.
В «Спартаке» по последнему контракту у него было 2,4 млн», – сообщил источник «РИА Новости».
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- Саша, платим 2,4 млн в год.
- Нашли дурака, я столько в Спартаке получаю.
- Тогда 2,5.
- Вот это другой разговор!
Сидеть на скамейке с хорошей зарплатой...😀
Жизнь удалась.
сейчас, у нас, есть только один клуб который готов платить такие деньги.
в Спартаке выдохнули и перекрестились.
дальше - больше. это очень здоровая тенденция. наши звёзды пока этого не просекли. тем больнее им будет
Ему в тупой и ещё тупее нужно сниматься, а не в футбол играть.
1. Точных сумм никто не скажет. Может в СМ 2,4 с трудными бонусами (реально до 2 выходило), а тут 3 с легкими бонусами. Тогда уже 1+ разницы набегает.
2. Срок контракта дольше. На фоне избавления от Джикии подходило понимание что если продлят, то на меньшие деньги.
3. Интересы агента (за подписание и % каждый год) и песни в уши игроку.
В любом случае факт - Спартаку крупно повезло избавиться от токсичного футболиста и дешевеющего актива заблаговременно
Дурдом полный.