Осимхен согласился перейти в «Галатасарай». Аренду возможно расторгнуть в январе, форвард просит «Наполи» снизить отступные со 130 до 75 млн евро
Виктор Осимхен согласился перейти в «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что турецкий клуб согласовал с Наполи» аренду нападающего и готов выплатить ему 9-10 миллионов евро в качестве зарплаты до конца сезона.
По информации The Athletic, Осимхен дал согласие на трансфер и в ближайшее время пройдет медобследование для «Галатасарая». Аренда продлится до конца сезона и не будет включать право выкупа.
Соглашение также включает возможность прекращения аренды в январе – по данным инсайдера Фабрицио Романо, этот пункт предусмотрен на случай интереса к Осимхену со стороны топ-клубов, и в случае его активации «Галатасарай» получит денежную компенсацию.
Кроме того, форвард просит «Наполи» снизить суму отступных со 130 до 75 миллионов евро.
Молодец Витек, красиво карьеру обустроил!
Все сокрушались… какого фига так дорого, теперь его раскрыли+инфляция на рынке…
Он 100ку стоит
Как бы Лау баранку за него не получил.
130 млн)))