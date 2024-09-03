Осимхен согласился перейти в «Галатасарай». Аренду возможно расторгнуть в январе, форвард просит «Наполи» снизить отступные со 130 до 75 млн евро

Виктор Осимхен согласился перейти в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб согласовал с Наполи» аренду нападающего и готов выплатить ему 9-10 миллионов евро в качестве зарплаты до конца сезона.

По информации The Athletic, дал согласие на трансфер и в ближайшее время пройдет медобследование для « ». Аренда продлится до конца сезона и не будет включать право выкупа.

Соглашение также включает возможность прекращения аренды в январе – по данным инсайдера , этот пункт предусмотрен на случай интереса к Осимхену со стороны топ-клубов, и в случае его активации «Галатасарай» получит денежную компенсацию.

Кроме того, форвард просит « » снизить суму отступных со 130 до 75 миллионов евро.