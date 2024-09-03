Осимхен согласился перейти в «Галатасарай». Аренду возможно расторгнуть в январе, форвард просит «Наполи» снизить отступные со 130 до 75 млн евро

Теги серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо Футбол

Виктор Осимхен согласился перейти в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб согласовал с Наполи» аренду нападающего и готов выплатить ему 9-10 миллионов евро в качестве зарплаты до конца сезона.

По информации The Athletic, Осимхен дал согласие на трансфер и в ближайшее время пройдет медобследование для «Галатасарая». Аренда продлится до конца сезона и не будет включать право выкупа.

Соглашение также включает возможность прекращения аренды в январе – по данным инсайдера Фабрицио Романо, этот пункт предусмотрен на случай интереса к Осимхену со стороны топ-клубов, и в случае его активации «Галатасарай» получит денежную компенсацию.

Кроме того, форвард просит «Наполи» снизить суму отступных со 130 до 75 миллионов евро.

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это дауншифт!
Молодец Витек, красиво карьеру обустроил!
+26
0
+26
просить Де Лаурентиса снизить сумму отступных это, походу, то же самое, что торговаться с Леви
+17
0
+17
Какие 75, за такую сумму поленья вроде Соланке сейчас уходят:))
+9
-1
+8
В Январе никто за Осимхена 75 не предложит,какие 130😁
+5
0
+5
Сам себя переиграл парняга)
+5
0
+5
Ответ TheDustman
Вот это дауншифт! Молодец Витек, красиво карьеру обустроил!
Слухи: Челси, ПСЖ ну или на крайняк арабы на бешенную зарплату. Вышло: ...
+5
0
+5
Витька брали за 70 из Франции ноунеймом…
Все сокрушались… какого фига так дорого, теперь его раскрыли+инфляция на рынке…
Он 100ку стоит
+3
0
+3
Сезонные скидки.
+2
0
+2
Ответ Крыс Пол
Проиграет конкуренцию Икарди
Ты на полном серьёзе считаешь, что это одинакового уровня игроки?
+2
0
+2
а в чем прикол? или ему остался год по контракту и после турции он уйдет свободным агентои? ничего не понимаю
0
0
0
Проиграет конкуренцию Икарди
0
0
0
Понравиться, там и останется)
0
0
0
Ахаха
Как бы Лау баранку за него не получил.
130 млн)))
0
0
0
Ответ Крыс Пол
Проиграет конкуренцию Икарди
Икарди в этом сезоне никакущий пока, ничем не помог в квалификации лч
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий