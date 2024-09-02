Дивеев и Солдатенков не сыграют с Вьетнамом и Таиландом из-за травм, в сборную вызван Пальцев. Кузяев и Сафонов присоединятся к команде в Ханое
Игорь Дивеев и Александр Солдатенков пропустят матчи сборной России.
Защитники московского ЦСКА и «Крыльев Советов» не сыграют в матчах против Вьетнама и Таиланда по медицинским причинам.
В сборную вызван 23-летний футболист Динамо Махачкала Валентин Пальцев.
Сборная России 5-го и 7-го сентября проведет товарищеские встречи с командами Вьетнама и Таиланда.
«Игорь Дивеев из-за хронического дискомфорта не сможет помочь национальной сборной команде в сентябрьских матчах. После проведения комплекса дополнительных исследований, тренерским и медицинским штабом принято решение дать футболисту возможность полноценно восстановиться. По согласованию с медицинским штабом ЦСКА игрок направлен в расположение клуба.
Александр Солдатенков прибыл в расположение сборной с мышечной травмой, полученной в матче за клуб накануне. После проведения дополнительного исследования и оценки степени травмы, тренерским и медицинским штабом принято решение направить футболиста в расположение клуба для прохождения полноценного лечения», – сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не приедут в Новогорск, но присоединятся к сборной России в Ханое.