🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Российские спортсмены завоевали золото, три серебра и бронзу
Паралимпийские игры-2024
Париж, Франция
Плавание
Мужчины
50 м, вольный стиль, S9 (атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата)
1. Симоне Барлаам (Италия) – 23,90
2. Денис Тарасов (Россия) – 25,15
3. Фредрик Сульберг (Норвегия) – 25,33
100 м, брасс, SB4 (атлеты с различными нарушениями физического здоровья)
1. Дмитрий Черняев (Россия) – 1.32,20
2. Антониос Цапатакис (Греция) – 1.36,16
3. Мануэль Матео Бортуццо (Италия) – 1.42,52
Женщины
50 м, спина, S3 (атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата)
1. Элли Чаллис (Великобритания) – 53,56
2. Зоя Щурова (Россия) – 58,36
3. Марта Фернандес Инфанте (Испания) – 1.00,46
Легкая атлетика
Мужчины
100 м, T35 (атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата)
1. Игорь Цветов (Украина) – 11,43
2. Артем Калашян (Россия) – 11,70
3. Дмитрий Сафронов (Россия) – 11,79
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