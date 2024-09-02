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🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Российские спортсмены завоевали золото, три серебра и бронзу

2 сентября российские спортсмены завоевали 5 медалей на Паралимпиаде-2024

Паралимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Мужчины

50 м, вольный стиль, S9 (атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата)

1. Симоне Барлаам (Италия) – 23,90

2. Денис Тарасов (Россия) – 25,15

3. Фредрик Сульберг (Норвегия) – 25,33

100 м, брасс, SB4 (атлеты с различными нарушениями физического здоровья)

1. Дмитрий Черняев (Россия) – 1.32,20

2. Антониос Цапатакис (Греция) – 1.36,16

3. Мануэль Матео Бортуццо (Италия) – 1.42,52

Женщины

50 м, спина, S3 (атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата)

1. Элли Чаллис (Великобритания) – 53,56

2. Зоя Щурова (Россия) – 58,36

3. Марта Фернандес Инфанте (Испания) – 1.00,46

Легкая атлетика

Мужчины

100 м, T35 (атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата)

1. Игорь Цветов (Украина) – 11,43

2. Артем Калашян (Россия) – 11,70

3. Дмитрий Сафронов (Россия) – 11,79

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
плавание
результаты
logoПаралимпийские игры
Денис Тарасов
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
Дмитрий Черняев
Артем Калашян
Игорь Цветов
Дмитрий Сафронов 1995
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