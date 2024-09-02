Зиньковский вызван в сборную России. У вингера «Спартака» нет результативных действий в РПЛ в 2024-м

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Антон Зиньковский Футбол

Антон Зиньковский получил вызов в сборную России.

Полузащитник «Спартака» вызван в национальную команду на матчи с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

Ранее в сборную были довызваны защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев и защитник «Ахмата» Арсен Адамов.

У Зиньковского нет результативных действий в этом сезоне. В последний раз 28-летний игрок забивал или результативно пасовал 14 марта в матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1). В рамках Мир РПЛ Антон в последний раз набирал очки 3 декабря 2023 года – гол «Ахмату» (1:2).

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24 комментария
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Ответ Дядя ТУРА
Лучше бы Гаджиева с Махачкалы позвали ежжи
Ему 78 лет, пожалей старика.
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Молодого и перспективного вызвали авансом.
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с учетом того, что сборная играет посредственные матчи, то Валерий Георгич волен выбирать кого угодно.
Но последний раз Зиньковского видел в кубковой игре к Д. Мхчла… это просто бестолковый игрок команды был, скорее её балласт.
+7
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+7
Ответ леннорыч-абрамович
Молодого и перспективного вызвали авансом.
вечно молодого)
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Ответ fussballer
Ему 78 лет, пожалей старика.
И чем он хуже нынешнего Зеньковского?
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Коротко о вызовах в сборную последних пары лет:
"кто не спрятался - я не виноват"
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Ответ z.e.r.o
Спортсру как обычно. Кто тогда отдал две голевые в Самаре?
То что в кубке с крыльями Зиньковский две голевые отдал - я помнил. Но решил ещё проверить статистику матча с динамо - и там Зиньковский отдал голевую. Спортсру, просыпайся...
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Так и подмывает спросить у спортса. А остальные, все поголовно, достойны вызова в сборную?
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Что так на Антона налетели то. Да Зиня даже в нынешнем состоянии посильнее многих сборников будет
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Ответ Celsius
С таким забивным игроком сборной никакой Глушенков не нужен. Возможно, Карпин проводит таким образом предпродажную подготовку Зеньковского, не за просто так, понятно.
Он не нападающий. Забивать не главная его обязанность
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Ответ Вадим flanec
Так и подмывает спросить у спортса. А остальные, все поголовно, достойны вызова в сборную?
Да многие, в сравнении с Антоном, вообще деревяшки. Зиня хоть с мячом может обращаться
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Ответ Дубада
Ему там делать нечего
Если ему нечего, то многим другим и подавно
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Состав сборной на "камень ножницы" уже определяют?
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С таким забивным игроком сборной никакой Глушенков не нужен.
Возможно, Карпин проводит таким образом предпродажную подготовку Зеньковского, не за просто так, понятно.
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У Валеры всегда был свой взгляд на формирование сборной и вызов игроков. Никто же не знает как он возможности игроков и их потенциал. Дай ему волю он и из Медиалиги пригласит в сборную игрока.
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Спасибо Карпину!
Даст спартаковцу игровую практику.
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Что за наброс в заголовке про отсутствие рещультативных действий? 😅
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Спортсру как обычно. Кто тогда отдал две голевые в Самаре?
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Ему там делать нечего
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Лучше бы Гаджиева с Махачкалы позвали ежжи
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