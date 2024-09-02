Зиньковский вызван в сборную России. У вингера «Спартака» нет результативных действий в РПЛ в 2024-м

Антон Зиньковский получил вызов в сборную России.

Полузащитник « » вызван в национальную команду на матчи с и , которые пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

Ранее в сборную были довызваны защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев и защитник «Ахмата» Арсен Адамов.

У Зиньковского нет результативных действий в этом сезоне. В последний раз 28-летний игрок забивал или результативно пасовал 14 марта в матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1). В рамках Мир РПЛ Антон в последний раз набирал очки 3 декабря 2023 года – гол «Ахмату» (1:2).