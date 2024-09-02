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  • По делу о хищении 1,5 млрд рублей у Радулова прокуратура запросила 14 лет тюрьмы для экс-директора Транснационального банка. Хоккеист 10 лет переводил все деньги на счета организации
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По делу о хищении 1,5 млрд рублей у Радулова прокуратура запросила 14 лет тюрьмы для экс-директора Транснационального банка. Хоккеист 10 лет переводил все деньги на счета организации

Прокуратура назвала обвиняемых в хищении 1,5 млрд рублей у Александра Радулова.

Государственный обвинитель запросил наказание для бывших топ-менеджеров Транснационального банка (ТБ) по делу о хищении 1,5 миллиарда рублей у форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова.

Сообщается, что московская прокуратура просит приговорить к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Сергея Кононова.

Его помощника Романа Швеца и замначальника клиентского отдела банка Елену Пантелееву гособвинитель просит приговорить к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее Роман Худяков, официальный представитель Радулова, рассказал, что спортсмен в течение 10 лет переводил все заработанные средства на счета Транснационального банка, которым до лишения лицензии в 2015 году руководил Кононов. По мнению Худякова, именно он втерся в доверие и обманул Радулова.

Худяков отметил, что между приятелями действовала договоренность: в случае неприятностей Кононов должен был дать знак Радулову, чтобы тот успел забрать деньги. Однако о том, что банк лишают лицензии, хоккеист вовремя не узнал. Более того, об этом ему сообщил не Кононов, а другие его друзья.

При встрече товарищ попросил спортсмена подождать еще три года, а взамен отдал ему два помещения в центре Москвы. Об этой договоренности он просил никому не сообщать. Как считает Худяков, это было попыткой оттянуть время.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «РЕН ТВ»
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