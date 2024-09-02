Тен Хаг попросил журналиста назвать ошибки «МЮ» и ответил: «Вы уверены? Я так не думаю, иначе мы бы не выигрывали трофеи. Мне вас жаль»
Эрик тен Хаг вступил в перепалку с критично настроенным журналистом.
Это произошло на пресс-конференции после матча АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (0:3).
– Почему вы уверены, что проблема в игроках, а не в ваших методах?
– Может быть, вы сможете объяснить, какие ошибки мы регулярно совершаем?
– Вы постоянно теряете мяч на своей половине поля, разыгрываете мяч из глубины, вас прессингуют, и моменты возникают сами собой, вы в меньшинстве, когда идут контратаки, и вы упускаете множество возможностей на домашнем стадионе против вашего главного соперника. При всем уважении к вам, именно это мы видим уже долго.
– Вы уверены? Я так не думаю.
Иначе мы бы не выигрывали трофеи и не побеждали бы больших соперников. Так что мне вас жаль. У меня другое видение.
Думаю, что, помимо «Манчестер Сити», мы выиграли больше всего трофеев в английском футболе, так что мне вас жаль, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
А хотя, МЮ не конкурент Сити лет 10
🏆🧯😄
Журналист: "Продолжаем держать вас на посту главного тренера".
Наш МЮ выиграл трофеи, чего не смог сделать ни один клуб, помимо Сити, за последние сезоны
И Суперкубок был бы нашим, если Санчо умел бы бить по воротам
Все идет по плану)