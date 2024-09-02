Тен Хаг попросил журналиста назвать ошибки «МЮ» и ответил: «Вы уверены? Я так не думаю, иначе мы бы не выигрывали трофеи. Мне вас жаль»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг вступил в перепалку с критично настроенным журналистом.

Это произошло на пресс-конференции после матча АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (0:3).

– Почему вы уверены, что проблема в игроках, а не в ваших методах?

– Может быть, вы сможете объяснить, какие ошибки мы регулярно совершаем?

– Вы постоянно теряете мяч на своей половине поля, разыгрываете мяч из глубины, вас прессингуют, и моменты возникают сами собой, вы в меньшинстве, когда идут контратаки, и вы упускаете множество возможностей на домашнем стадионе против вашего главного соперника. При всем уважении к вам, именно это мы видим уже долго.

– Вы уверены? Я так не думаю.

Иначе мы бы не выигрывали трофеи и не побеждали бы больших соперников. Так что мне вас жаль. У меня другое видение.

Думаю, что, помимо «Манчестер Сити», мы выиграли больше всего трофеев в английском футболе, так что мне вас жаль, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Системы Тен Хага и Слота похожи, а в итоге 0:3. Почему?

Материалы по теме

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо Пепу, что отдал ему Кубок Англии, продлил все это еще на год))
+119
-4
+115
Человек живёт в своём мире. Он действительно считает, что для такого клуба 8 место - это нормально
+53
-1
+52
Ответ Carver
Спасибо Пепу, что отдал ему Кубок Англии, продлил все это еще на год))
Это чисто стратегическое решение. Отдать кубок - лишиться конкурента.

А хотя, МЮ не конкурент Сити лет 10
+51
-4
+47
ловите наркомана
+31
0
+31
Ответ какого-то неадеквата. Когда он феерил в Аяксе, казалось он другой 🤷🏿‍♂️
+28
-1
+27
Тен Хаг попросил журналиста назвать ошибки «МЮ», и ответил ему: «Вы уверены? Я так не думаю. Вы чеканить не умеете, в футбол не играли и не разбираетесь в нем»
+22
-1
+21
Ответ Красная стрела
Ответ какого-то неадеквата. Когда он феерил в Аяксе, казалось он другой 🤷🏿‍♂️
В Аяксе феерила банда игроков, а не Тен Хаг.
+16
-2
+14
Так красиво примазался к трофеям МЮ, которые они выигрывали без него и козыряет двумя выигранными трофеями с его участием, как будто ЛЧ и АПЛ выиграл.
+13
0
+13
Ответ Красная стрела
Ответ какого-то неадеквата. Когда он феерил в Аяксе, казалось он другой 🤷🏿‍♂️
Один сезончик пофеерил и всё. И то в том сезоне был позорный вылет от тоттенхэма и 1:6 от Фейенорда
+13
-1
+12
Вот так-то, ребятки ;)
🏆🧯😄
+11
-1
+10
А как радовались новому руководству,по факту такие же проходимцы как и глейзеры,оставили лысого и продолжают ему покупать бывших игроков аякса
+10
-1
+9
Вы проиграли 0-3! Вы уверены? Мне вас жаль! Вот же, смешной..
+8
0
+8
А кстати журналист очень четко и прямо обозначил проблемы команды, но и тут скользкий Тен Хааг) перевел вопрос в другую плоскость, суть в том что игра мю хуже чем результат
+7
0
+7
"А еще мне не нравится твоя розовая кофточка, и твои сиськи!" - Добавил 10Хаг.
+8
-1
+7
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Это чисто стратегическое решение. Отдать кубок - лишиться конкурента. А хотя, МЮ не конкурент Сити лет 10
Да больше уже , лет 12
+8
-2
+6
Честно говоря, я такого еще не видел) Абсолютная наглость говорить такое после 2 поражений в 3 матчах и тем более после разгромного поражения от принципиального соперника. Зато как его здесь некоторые индивидуумы защищали, мол травмы и все такое. А теперь?)
+6
0
+6
Эрик тен Хаг: "Может быть, вы сможете объяснить, какие ошибки мы регулярно совершаем?"
Журналист: "Продолжаем держать вас на посту главного тренера".
+6
-1
+5
«Мне вас жаль»… Тен Хагу также стоит добавить к своему арсеналу классику: «я выше этого», «я не буду опускаться до вашего уровня», «вы просто мне завидуете», «вам не понять» и т.д. и т.п.
+5
0
+5
Ответ alexis2020
Один сезончик пофеерил и всё. И то в том сезоне был позорный вылет от тоттенхэма и 1:6 от Фейенорда
Зато какой, прошли с позиции силы Реал и Юве, со шпорами не было позора, 30 секунд не хватило и то из-за правила выездного гола, которое сейчас отменили
+5
0
+5
он теперь на каждом интервью будет говорить про 2 этих бедных кубка? уверен, что большая часть болельщиков МЮ поменяла бы эти кубки на внятную и стабильную игру и место в топ-4
+4
0
+4
Ответ Carver
Спасибо Пепу, что отдал ему Кубок Англии, продлил все это еще на год))
Спасибо Пепу за попепу
+4
0
+4
Ответ Direct free kick
Привет. Есть уно момент - безобразный сезон превратил кубок Англии в путёвку в ЛЕ. Этим клуб уровня МанЮ гордиться не может, а вот клуб уровня Лацио - сколько угодно
Приветствую!
Наш МЮ выиграл трофеи, чего не смог сделать ни один клуб, помимо Сити, за последние сезоны
И Суперкубок был бы нашим, если Санчо умел бы бить по воротам
Все идет по плану)
+5
-1
+4
Я думал более жалкого более ноющего тренера чем Семак нету , но нет, Тен Хаг уверенно выходит в лидеры , ещё и неадекват походу
+7
-3
+4
Всех собак повесили на Каземиро, да первый момент обрезка, но второй гол, потеря в центре, таких потерь десятки игроков делают сотню за тур, перед тремя игроками Ливерпуля 5 обороняющихся, расставленных по своим местам, и за три паса забивают гол, конечно же, тут вина Каземиро, что 5 защитников стали просто статистами, ведь нормальная игра в обороне - это что-то сверхъестественное для этого МЮ
+6
-2
+4
Ответ ten Hag
Вот так-то, ребятки ;) 🏆🧯😄
Привет. Есть уно момент - безобразный сезон превратил кубок Англии в путёвку в ЛЕ. Этим клуб уровня МанЮ гордиться не может, а вот клуб уровня Лацио - сколько угодно
+4
-1
+3
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
+3
0
+3
Ответ ten Hag
Приветствую! Наш МЮ выиграл трофеи, чего не смог сделать ни один клуб, помимо Сити, за последние сезоны И Суперкубок был бы нашим, если Санчо умел бы бить по воротам Все идет по плану)
САФ называл суперкубок матчем, где просто обкатывается физическое состояние игроков. И не соврал. Даже зиниту один такой подарил
+3
0
+3
Зачем спрашивать у журналиста про ошибки, если не можешь нормально ответить на претензии, а сливаешься как какой то боец из комментариев спортса
+2
0
+2
Ответ Joker2104
Эрик тен Хаг: "Может быть, вы сможете объяснить, какие ошибки мы регулярно совершаем?" Журналист: "Продолжаем держать вас на посту главного тренера".
МЮ нужно начальство Факела пригласить
+2
0
+2
Ответ superbro
Тен Хаг попросил журналиста назвать ошибки «МЮ», и ответил ему: «Вы уверены? Я так не думаю. Вы чеканить не умеете, в футбол не играли и не разбираетесь в нем»
Против чеканки не попрешь
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий