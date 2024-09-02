Суд постановил взыскать с матери фигуристки Парсеговой 1,8 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко»
Никулинский районный суд Москвы рассмотрел иск академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой и постановил взыскать с ответчика 1,8 млн рублей.
В мае 2023 года фигуристка ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.
«Никулинский районный суд города Москвы решил: исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» удовлетворить.
Взыскать с Парсеговой Натальи Сергеевны в пользу академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в счет компенсации стоимости деятельности и расходов, совершенных в интересах спортсменки в ходе исполнения договора, в размере 1 миллион 830 тысяч 195 рублей.
В удовлетворении встречных исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца», – сообщили в суде.
Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн
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