Суд постановил взыскать с матери фигуристки Парсеговой 1,8 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко»

Никулинский районный суд Москвы рассмотрел иск академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой и постановил взыскать с ответчика 1,8 млн рублей.

В мае 2023 года фигуристка ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе . После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.

«Никулинский районный суд города Москвы решил: исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» удовлетворить.

Взыскать с Парсеговой Натальи Сергеевны в пользу академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в счет компенсации стоимости деятельности и расходов, совершенных в интересах спортсменки в ходе исполнения договора, в размере 1 миллион 830 тысяч 195 рублей.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца», – сообщили в суде.

Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн