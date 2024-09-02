Путин о дзюдо: «Выходишь на татами – только ты и противник, и все зависит от тебя лично. Это очень важно для воспитания мужского характера»

Владимир Путин рассказал о правиле дзюдо, которое считает применимым к жизни

«Дзюдо и самбо – очень хорошие виды спорта. Они близкие, но разница есть в правилах, значит, и в движениях, бросках, болевых приемах. Но есть очень хорошее правило в дзюдо – гибкость во всем.

Это очень хорошее правило, применимое к жизни в целом. Где-то хорошо – «пуля-дура, штык-молодец», нужно быть готовым к штыковой атаке и не бояться этого, самим идти вперед, но часто очень важно проявлять гибкость для того, чтобы победить», – сказал президент России.

Путин отметил, что дзюдо и самбо особенно хороши «для юношей, мальчиков, мужчин».

«Игровые виды спорта тоже очень хороши. Приятно, интересно наблюдать. И баскетбол, и футбол, и другие игровые виды спорта – они командные.

Ответственность за команду [в дзюдо] есть, но выходишь на ковер, на татами – только ты и противник, и зависит все от тебя лично. Это очень важно для воспитания мужского характера», – добавил президент.