Медведев пятый раз вышел в четвертьфинал US Open

Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеса в четвертом круге US Open – 6:0, 6:1, 6:3.

Россиянин второй раз подряд вышел в четвертьфинал в Нью-Йорке. В прошлом году он проиграл Новаку Джоковичу в финале.

В целом это 11-й выход Медведева в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и пятый – в Нью-Йорке.

За полуфинал он поборется с Янником Синнером или Томми Полом.