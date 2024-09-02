Медведев пятый раз вышел в четвертьфинал US Open
Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеса в четвертом круге US Open – 6:0, 6:1, 6:3.
Россиянин второй раз подряд вышел в четвертьфинал в Нью-Йорке. В прошлом году он проиграл Новаку Джоковичу в финале.
В целом это 11-й выход Медведева в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и пятый – в Нью-Йорке.
За полуфинал он поборется с Янником Синнером или Томми Полом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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