«Челси» продал 19-летнего вингера Анжело «Аль-Насру» за 23 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Анжело Габриэл Футбол

Анжело Габриэл перешел из «Челси» в «Аль-Наср».

Саудовский клуб объявил о подписании 19-летнего вингера. Сообщалось, что сумма сделки составит 23 миллиона евро. 

«Синие» также получат часть суммы от перепродажи игрока. 

«Челси» купил Анжело у «Сантоса» за 15 миллионов евро летом 2023 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Страсбуре», отличившись 3 ассистами в 21 матче Лиги 1. 

Подробную статистику бразильца можно найти здесь

Изображение: https://x.com/AlNassrFC_EN

13 комментариев
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Очень Дорогая Анжела ))
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Ответ #SharkTeam
Зачем он в 19 лет едет в Аравию?
вы лучше спросите зачем Аль-Наср за 19-летнего ноунейма пацана 23 мл. отвалили))
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Зачем он в 19 лет едет в Аравию?
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Хватит на Осимхена за 100 миллионов с контрактом на 15 лет.
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Это яркая победа манибола Боули! Не без помощи саудитов, но победа!
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Парень видимо из бедной семьи
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Ответ Sminem
удачи этому таланту в команде величайшего
3 ассиста за 21 игру от вингера.. Ай, да "талант".. А-ха-ха-ха.. 😄🤣🤭
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Ответ MN4GR
Хватит на Осимхена за 100 миллионов с контрактом на 15 лет.
Не хватит, ещё 4 лета подряд надо так же продать, чтоб хватило
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Ответ Тюменский медвежонок
вы лучше спросите зачем Аль-Наср за 19-летнего ноунейма пацана 23 мл. отвалили))
Саудиты действительно хотят сделать топовый чемпионат, а для этого покупать стариков и сбитых лётчиков мало, определённо нужен процент молодых талантов (своих явно не хватит). Я думал они начнут пораньше, когда покупали Вейгу, но, походу, начнут зимой или след. летом. Буду пачками скупать таких подающих надежд латиносов и потом перепродавать обратно, чтобы стать полноценной частью футбольной экосистемы, имхо
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Ответ Пытливый Исследователь
Это яркая победа манибола Боули! Не без помощи саудитов, но победа!
Да, для таких операций купи-продай Боули и влез в этот бизнес.
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