«Челси» продал 19-летнего вингера Анжело «Аль-Насру» за 23 млн евро

Анжело Габриэл перешел из «Челси» в «Аль-Наср».

Саудовский клуб объявил о подписании 19-летнего вингера. Сообщалось, что сумма сделки составит 23 миллиона евро.

«Синие» также получат часть суммы от перепродажи игрока.

« » купил у «Сантоса» за 15 миллионов евро летом 2023 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Страсбуре», отличившись 3 ассистами в 21 матче Лиги 1.

Подробную статистику бразильца можно найти здесь.

Изображение: https://x.com/AlNassrFC_EN