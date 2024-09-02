  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Яна Рудковская: «Академия Плющенко судилась не с 12-летней девочкой, а с ее хитрож....ой и неблагодарной мамой. Справедливость восторжествовала»
73

Яна Рудковская: «Академия Плющенко судилась не с 12-летней девочкой, а с ее хитрож....ой и неблагодарной мамой. Справедливость восторжествовала»

Яна Рудковская высказалась о суде с представителями фигуристки Арины Парсеговой

В мае 2023 года фигуристка ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Сегодня Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,8 млн рублей.

«Академия «Ангелы Плющенко» судилась не с девочкой 12 лет, а с ее хитрож....ой и неблагодарной мамой.

Что мешало талантливой Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу, как это было год до подписания контракта? Ничего. И тогда бы отдавать ничего не надо было, когда ты принимаешь решение покинуть школу. Все понятно. Всем спасибо, до свидания.

Но мама хотела бесплатный абонемент, много подкаток, дополнительных занятий, платья для выступлений от 100 тысяч за каждое, проживание на территории академии и лучшие программы. Проблем нет – тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор.

Но когда ты решила уйти, не сказала даже «спасибо», а за 10 дней до ухода еще приобретя дорогостоящие коньки за счет академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег.

Ариша за 3 года – сделав колоссальный скачок в мастерстве и технике – Парсегова (мать) не поблагодарив ни одного тренера, не возместила сумму ущерба, прописанную в договоре.

А в запрещенной соцсети цинично написала, что они с девочкой вернулись в «родной дом», где они тренировались чуть больше года – правда, придя к нам с двойными прыжками.

Мы не против. Мы за справедливость, которая сегодня восторжествовала благодаря правосудию.

P.S. К слову, от нас уходило в другие школы три спортсмена на контрактах. Со всеми родителями спортсменов были урегулированы все вопросы. Некоторые катаются у нас в шоу и мы продолжаем работать и дружить, потому что был человеческий подход с обоих сторон к решению проблемы.

Но урок освоили, не делай людям добра – не получишь от них зла», – написала продюсер, совладелица академии Плющенко в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Голубь мира»
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Представитель стороны Парсеговой в суде: «Изучим документы и примем решение об апелляции. Будем бороться дальше»
61сегодня, 10:14
Суд постановил взыскать с матери фигуристки Парсеговой 1,8 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко»
241сегодня, 10:05
«Прощаюсь с Федерацией фигурного катания России, хотя рассталась с ней уже более года назад». Самоделкина о включении в сборную Казахстана
819 августа, 11:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Камила Валиева приняла участие в открытии учебного года в МГУСиТ. Ее представили как олимпийскую чемпионку и чемпионку мира
159сегодня, 12:04
Софья Титова выступит на этапе Гран-при среди юниоров в Польше. Ее статус сменился с запасной на основную участницу
30сегодня, 11:21
Первенство Москвы. Лазарев выиграл короткую программу, Воронов – 2-й, Артем Федотов – 3-й, Колесников – 4-й
74сегодня, 10:44
Представитель стороны Парсеговой в суде: «Изучим документы и примем решение об апелляции. Будем бороться дальше»
61сегодня, 10:14
Суд постановил взыскать с матери фигуристки Парсеговой 1,8 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко»
241сегодня, 10:05
Татьяна Тарасова: «Не верю, что в следующем сезоне покажут пятерной прыжок. Думаю, даже больше, чем через десять лет»
5сегодня, 08:38
Семененко о новой короткой: «Программа «Дюна» в постановке Йе Джи Шин была сделана в конце апреля. Ждем суда зрителей»
10сегодня, 08:30
Александра Трусова выступила на сборах в Мексике с программой под AC/DC
27сегодня, 08:24Видео
«Мой костюм полностью просвечивало под софитами. Это ужасно». Степанова об инциденте на показательных выступлениях
78сегодня, 02:35
Софья Титова появилась в списке запасных на этап юниорского Гран-при в Гданьске
13вчера, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
2629 августа, 12:48
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
329 августа, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9622 августа, 17:42Фото
Ушакова о видео с вечеринки: «Я вообще не употребляю алкоголь. В личный блог могу выставлять все, что посчитаю нужным»
3219 августа, 05:25
Александр Коган: «Писеев был великим руководителем. Япония, Германия, Польша, Италия и США выразили соболезнования»
14 августа, 18:12
Gensan Summer Cup. Томоно одержал победу, Цубои – 2-й, Накамура – 3-й, Наката выиграл юниорский турнир
13 августа, 19:35
Ирина Роднина: «На протяжении всей жизни Писеев трудился в области фигурного катания и во многом то, что было достигнуто, – результат работы Валентина Николаевича»
112 августа, 11:13