Яна Рудковская: «Академия Плющенко судилась не с 12-летней девочкой, а с ее хитрож....ой и неблагодарной мамой. Справедливость восторжествовала»

Яна Рудковская высказалась о суде с представителями фигуристки Арины Парсеговой

В мае 2023 года фигуристка ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Сегодня Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,8 млн рублей.

«Академия «Ангелы Плющенко» судилась не с девочкой 12 лет, а с ее хитрож....ой и неблагодарной мамой.

Что мешало талантливой Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу, как это было год до подписания контракта? Ничего. И тогда бы отдавать ничего не надо было, когда ты принимаешь решение покинуть школу. Все понятно. Всем спасибо, до свидания.

Но мама хотела бесплатный абонемент, много подкаток, дополнительных занятий, платья для выступлений от 100 тысяч за каждое, проживание на территории академии и лучшие программы. Проблем нет – тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор.

Но когда ты решила уйти, не сказала даже «спасибо», а за 10 дней до ухода еще приобретя дорогостоящие коньки за счет академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег.

Ариша за 3 года – сделав колоссальный скачок в мастерстве и технике – Парсегова (мать) не поблагодарив ни одного тренера, не возместила сумму ущерба, прописанную в договоре.

А в запрещенной соцсети цинично написала, что они с девочкой вернулись в «родной дом», где они тренировались чуть больше года – правда, придя к нам с двойными прыжками.

Мы не против. Мы за справедливость, которая сегодня восторжествовала благодаря правосудию.

P.S. К слову, от нас уходило в другие школы три спортсмена на контрактах. Со всеми родителями спортсменов были урегулированы все вопросы. Некоторые катаются у нас в шоу и мы продолжаем работать и дружить, потому что был человеческий подход с обоих сторон к решению проблемы.

Но урок освоили, не делай людям добра – не получишь от них зла», – написала продюсер, совладелица академии Плющенко в телеграм-канале.