Сборная России может сыграть с Сирией в ноябре. Вероятные соперники в октябре – Малайзия и Туркмения («СЭ»)

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Сирии по футболу Сборная Туркменистана по футболу сборная Малайзии товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Сборная России может сыграть с Сирией в ноябре.

Товарищеский матч может состояться 15 ноября в Москве, как сообщает «Спорт-Экспресс». 

Вероятные соперники по возможным октябрьским товарищеским играм – сборные Малайзии (матч может состояться 9 или 10 октября) и Туркмении

Напомним, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября – с Таиландом. Оба матча состоятся в Ханое – столице Вьетнама. 

С 2022 года российские сборные отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. 

На данный момент сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Сирия – 93-е, Малайзия – 134-е, Туркменистан – 144-е. 

55 комментариев
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Так вот ты какой, многополярный мир :)
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+68
Ответ Комнатный олень
У меня ребенок стал футболом интересоваться,просится на стадион, спрашивает, когда Роналду к нам приедет...
Скажи ему что Роналдо уже к нам приехал. Он в Ростове сейчас играет.
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Ответ Николай Бойко
Шутка про Эритрею
С Гибралтаром в Лужниках, под песню Бутусова была бы эпично)
+25
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+22
Ответ Комнатный олень
У меня ребенок стал футболом интересоваться,просится на стадион, спрашивает, когда Роналду к нам приедет...
Скажи ему, что Роналду к нам не приедет, ёпт.
+22
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Ответ Эдуард Глянцев
Так вот ты какой, многополярный мир :)
Подожди, он пока только строится, в соответсвии с планом
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+15
Почему до сих пор остаётся неохваченной сборная Северной Кореи. Там же есть мужская сборная, а не только женская! Помнится, на каком-то чемпионате видел их матч с Бразилией, в группе. Так северные корейцы проиграли всего лишь 0-2, если не ошибаюсь. Прямая трансляция из Пхеньяна - это же сказка!..
+16
-3
+13
У меня ребенок стал футболом интересоваться,просится на стадион, спрашивает, когда Роналду к нам приедет...
+18
-5
+13
Ответ Sawchenkof
Почему до сих пор остаётся неохваченной сборная Северной Кореи. Там же есть мужская сборная, а не только женская! Помнится, на каком-то чемпионате видел их матч с Бразилией, в группе. Так северные корейцы проиграли всего лишь 0-2, если не ошибаюсь. Прямая трансляция из Пхеньяна - это же сказка!..
Решили пожалеть северокорейских футболистов, чтобы их в случае поражения не расстреляли на родине и на рудник не сослали.
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Ответ Трент Резнор
Скажи ему что Роналдо уже к нам приехал. Он в Ростове сейчас играет.
Его так просто на проведешь,он Рона от Зубастика отличает уже😆
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Шутка про Эритрею
+13
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+9
Только уточните это точно сборная Сирии или какой то студент мигрант своих братков позвал футбол поиграть.
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+8
Ответ Алексей Полиенков
Скажи ему, что Роналду к нам не приедет, ёпт.
еще и подзатыльник дай
шоб малой не умничал
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+6
Ответ Sawchenkof
Почему до сих пор остаётся неохваченной сборная Северной Кореи. Там же есть мужская сборная, а не только женская! Помнится, на каком-то чемпионате видел их матч с Бразилией, в группе. Так северные корейцы проиграли всего лишь 0-2, если не ошибаюсь. Прямая трансляция из Пхеньяна - это же сказка!..
Это был ЧМ 2010, единственный матч где они по счёту достойно сыграли против Бразилии 1-2, затем разгромы от Кот-д Ивуара и Португалии. После ходили разные слухи, что их в лагеря за это отправили , но вроде фейк и ещё что по местному ТВ были новости ,
что С.Корея кубок взяла в финале у Бразилии с разгромом.
+7
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+6
Наконец-то "родимая и родная", и главное достойнейшая наша Туркмения замаячила на горизонте. Сирия в сотке рейтинга - уже хорошо, да и вообще норм соперник, кстати, без иронии.
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Во все тяжкие 🤦‍♂️😂
+6
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+4
интересно как сыграют с Туркменистаном. с тамошним интернетом обе команды могут разгромно победить)0)
+4
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+3
Ответ Alex Mc
Комментарий удален модератором
а почему суверенные китайцы не играют со сборной рф?
+4
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+3
Наконец-то нормальные соперники
+6
-3
+3
Главное чтобы очки пошли в зачёт рейтинга ФИФА
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С Туркменией круто будет если на выезде, битком будет
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+2
Ответ Комнатный олень
У меня ребенок стал футболом интересоваться,просится на стадион, спрашивает, когда Роналду к нам приедет...
Ждал Роналду, а увидит Гуйчмурада Аннакулиева, Сердара Аннаоразова и Алтымурада Аннадурдыева.
+2
0
+2
Ответ Николай Бойко
Шутка про Эритрею
Сомалиленд в очереди.
+4
-2
+2
Ответ Alex Mc
Комментарий удален модератором
Да ничего, все просто замечательно ведь 👍
+2
0
+2
Сплошь экзотика)))
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Шутка про Эритрею
Ну на фоне азиатов - из африканцев норм соперники.
+1
0
+1
Ответ Комнатный олень
У меня ребенок стал футболом интересоваться,просится на стадион, спрашивает, когда Роналду к нам приедет...
скажи что Роналду уже старенький и не приедет
0
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Ответ GtSwan
Зачем, а главное - на фига играть с такими соперниками?
Это политические товарняки. Они проводятся для того, чтобы у населения не возникло ощущения отчуждённости от всего мира, типа "эээй, смотрите, нас не кинули вообще все, мы ещё кому-то нужны"
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Ответ Max Semenik
Сомалиленд в очереди.
Сомалиленд теперь, кстати, официально признанное государство. Эфиопия уже посольство открыла.
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Ответ as009595@icloud.com
С Гибралтаром в Лужниках, под песню Бутусова была бы эпично)
И с Исландией под песню Рейкьявик Маши и медведей. Правда, Исландия для нас теперь недостижима.
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Ответ as009595@icloud.com
С Гибралтаром в Лужниках, под песню Бутусова была бы эпично)
Причем у гибралтарцев любимая порода собак -лабрадор))))
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