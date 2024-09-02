Сборная России может сыграть с Сирией в ноябре. Вероятные соперники в октябре – Малайзия и Туркмения («СЭ»)

Сборная России может сыграть с Сирией в ноябре.

Товарищеский матч может состояться 15 ноября в Москве, как сообщает « ».

Вероятные соперники по возможным октябрьским товарищеским играм – сборные Малайзии (матч может состояться 9 или 10 октября) и .

Напомним, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября – с Таиландом. Оба матча состоятся в Ханое – столице Вьетнама.

С 2022 года российские сборные отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда под руководством проводит только товарищеские матчи.

На данный момент сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Сирия – 93-е, Малайзия – 134-е, Туркменистан – 144-е.