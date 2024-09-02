Форвард «Бенфики» Леонардо перешел в «Аль-Хилаль» за 40 млн евро. 21-летнего бразильца купили в январе за 18 млн
Нападающий «Бенфики» Маркос Леонардо продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Сегодня было официально объявлено о переходе 21-летнего бразильца в «Аль-Хилаль». По данным A Bola, Леонардо подписал с саудовским клубом 5-летний контракт, а сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
Леонардо перешел в «Бенфику» из «Сантоса» в январе за 18 миллионов евро. Сообщалось, что интерес к бразильцу также проявляли «Спартак» и «Зенит».
В 14 матчах прошлого сезона чемпионата Португалии форвард отметился 7 голами. Его подробная статистика доступна здесь.