Форвард «Бенфики» Леонардо перешел в «Аль-Хилаль» за 40 млн евро. 21-летнего бразильца купили в январе за 18 млн

Нападающий «Бенфики» Маркос Леонардо продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Сегодня было официально объявлено о переходе 21-летнего бразильца в « ». По данным A Bola, подписал с саудовским клубом 5-летний контракт, а сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Леонардо перешел в «Бенфику» из «Сантоса» в январе за 18 миллионов евро. Сообщалось, что интерес к бразильцу также проявляли «Спартак» и «Зенит».

В 14 матчах прошлого сезона чемпионата Португалии форвард отметился 7 голами. Его подробная статистика доступна здесь.