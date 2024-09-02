Форвард «Бенфики» Леонардо перешел в «Аль-Хилаль» за 40 млн евро. 21-летнего бразильца купили в январе за 18 млн

Теги высшая лига Португалия Бенфика трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Маркос Леонардо Футбол

Нападающий «Бенфики» Маркос Леонардо продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Сегодня было официально объявлено о переходе 21-летнего бразильца в «Аль-Хилаль». По данным A Bola, Леонардо подписал с саудовским клубом 5-летний контракт, а сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Леонардо перешел в «Бенфику» из «Сантоса» в январе за 18 миллионов евро. Сообщалось, что интерес к бразильцу также проявляли «Спартак» и «Зенит».

В 14 матчах прошлого сезона чемпионата Португалии форвард отметился 7 голами. Его подробная статистика доступна здесь.

8 комментариев
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Какие там 18 или 20 процентов годовых! Вот оно настоящее инвестирование!😀
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Скорее всего, он скажет, что деньги для него были не главное. ему очень понравился проект
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Селекционерам и коммерсантам Бенфики нужно ставить памятник национального масштаба - такую разницу на импорте/экспорте делают.
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Гениально!
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А мог ведь сейчас в Спартаке бегать)
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