Группа Oasis может выступить хедлайнером вечера бокса, который возглавит бой Дюбуа – Джошуа

Группа Oasis может выступить на «Уэмбли» 21 сентября

В этот день на стадионе состоится вечер бокса, который возглавит поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа .

Организатор турнира Турки Аль эш-Шейх заявил, что хочет сделать предложение группе Oasis стать хедлайнером события:

«Я надеюсь на это! Будет что-то удивительное, если мы соберем их вместе.

Спросил ли я об этом Ноэля? Мы попробуем. Почему бы и нет?»

Напомним, вечер бокса пройдет 21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Джошуа и Дюбуа подерутся за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF.

Лиам и Ноэль Галлахер в августе объявили о воссоединении рок-группы Oasis. Они не выступали вместе 15 лет.

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