Клубное ТВ «Реала» о судействе: «Позор, система под тенью подозрений. Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность. Чудо и героизм, что «Реал» выигрывает чемпионаты»

Клубное телевидение Реала критически высказалась о судействе в Ла Лиге.

Команда тренера Карло Анчелотти обыграла « » (2:0) в матче четвертого тура .

Клубное телевидение мадридского клуба опубликовала видео об игре, в котором усомнилась в качестве работы главного арбитра встречи .

В ролике клубного ТВ мадридцев было возмущение из-за двух неназначенных пенальти – в эпизоде с возможной игрой рукой Диего Льоренте, а также в моменте с Дани Себальосом.

«Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность, чтобы это [были] просто плохие судьи. С другой стороны, в комнате ВАР есть еще его коллега.

Ходят разговоры о критике «Реал Мадрид ТВ». Но нас не волнует, выиграет ли команда, сыграет вничью или проиграет.

Но [судейство] это просто позор. Эта система находится под тенью подозрений.

Почему ВАР не вмешался в эпизоде с первыми двумя [возможными] пенальти? Это чудо и героизм, что «Реал» выигрывает чемпионаты», – говорится в ролике клубного телевидения мадридцев.