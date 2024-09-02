Клубное ТВ «Реала» о судействе: «Позор, система под тенью подозрений. Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность. Чудо и героизм, что «Реал» выигрывает чемпионаты»
Клубное телевидение Реала критически высказалась о судействе в Ла Лиге.
Команда тренера Карло Анчелотти обыграла «Бетис» (2:0) в матче четвертого тура Ла Лиги.
Клубное телевидение мадридского клуба опубликовала видео об игре, в котором усомнилась в качестве работы главного арбитра встречи Хавьера Альберолы Рохаса.
В ролике клубного ТВ мадридцев было возмущение из-за двух неназначенных пенальти – в эпизоде с возможной игрой рукой Диего Льоренте, а также в моменте с Дани Себальосом.
«Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность, чтобы это [были] просто плохие судьи. С другой стороны, в комнате ВАР есть еще его коллега.
Ходят разговоры о критике «Реал Мадрид ТВ». Но нас не волнует, выиграет ли команда, сыграет вничью или проиграет.
Но [судейство] это просто позор. Эта система находится под тенью подозрений.
Почему ВАР не вмешался в эпизоде с первыми двумя [возможными] пенальти? Это чудо и героизм, что «Реал» выигрывает чемпионаты», – говорится в ролике клубного телевидения мадридцев.
Я лично очень уважаю его труд и то, как он держит Реал на таком уровне столько лет, но и ошибок как и у любого руководителя у него хватает.
Да, было 2 пенальти и чего? Зачем клуб опускать так?
Кринж полный
Началось всё с Эль Классико в октябре, при счёте 1-0 в пользу Барселоны не дали пенальти на Араухо, когда Тчуамени открыто схватил его руками, за точно такой же фол Реалу дали пенальти против той же Барселоны в Суперкубке Испании в январе. Потом у Реала был скандальный матч против Альмерии, при счёте 2-0 не засчитали 3 гол Альмерии, если не ошибаюсь не дали пенальти, ну а про ошибки в пользу Реала и писать не стоит в том матче, дальше снова Эль Классико, где не засчитали гол Ламина из-за того, что у Ла Лиги до сих пор нет системы, чтобы автоматически зафиксировать гол, а судья ещё и вар не посмотрел если не ошибаюсь, в итоге Барселона проиграла 2 Классико из-за очевидных ошибок судьи, про остальные матчи я честно не знаю, написал лишь про те матчи, которые сам лично смотрел. А вот против Барсы судья часто свистит, в прошлом сезоне не засчитали гол Роберто при счёте 2-2 на 93 минуте против Гранады из-за офсайда Феррана, который не участвовал в эпизоде, минус 2 очка, не назначили очевидные пенальти в нескольких матчах, в итоге имеем минимум 8 очков потеряно из-за ошибок судьи, у Реала наоборот плюс 9 очков.
Справедливости ради стоит отметить не засчитанный гол Реала против Валенсии на 95 минуте, когда судья завершил матч при атаке Реала, очевидная ошибка в пользу Валенсии.
хоть какая-то радость- слышать необоснованное нытье
тв больше помогает, оказывая давление на судей. да, это мерзко, но как есть