Клубное ТВ «Реала» о судействе: «Позор, система под тенью подозрений. Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность. Чудо и героизм, что «Реал» выигрывает чемпионаты»

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига судьи Хавьер Альберола Рохас Футбол

Клубное телевидение Реала критически высказалась о судействе в Ла Лиге.

Команда тренера Карло Анчелотти обыграла «Бетис» (2:0) в матче четвертого тура Ла Лиги.

Клубное телевидение мадридского клуба опубликовала видео об игре, в котором усомнилась в качестве работы главного арбитра встречи Хавьера Альберолы Рохаса.

В ролике клубного ТВ мадридцев было возмущение из-за двух неназначенных пенальти – в эпизоде с возможной игрой рукой Диего Льоренте, а также в моменте с Дани Себальосом.

«Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность, чтобы это [были] просто плохие судьи. С другой стороны, в комнате ВАР есть еще его коллега.

Ходят разговоры о критике «Реал Мадрид ТВ». Но нас не волнует, выиграет ли команда, сыграет вничью или проиграет.

Но [судейство] это просто позор. Эта система находится под тенью подозрений.

Почему ВАР не вмешался в эпизоде с первыми двумя [возможными] пенальти? Это чудо и героизм, что «Реал» выигрывает чемпионаты», – говорится в ролике клубного телевидения мадридцев.

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57 комментариев
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Ноющий реал Мадрид
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"Громче всех кричит - ДЕРЖИ ВОРА - сам вор" (русская народная поговорка)
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А почему не возмущались после Альмерии, все нормально было?
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Главный редактор - сестра Роналду?
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Чудо и героизм, что Барселона выигрывает чемпионаты, несмотря на постоянную помощь арбитров для Реала.
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Интересно почему им позволяют такое и до сих пор не закрыли? К Тэбасу много вопросов конечно.
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Ответ BurBon
А почему не возмущались после Альмерии, все нормально было?
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Точно такой же наступ как у Кунде, из-за которого отменили гол, был у Куртуа на ступни игрока Бетиса, пенальти не дали, чего же по поводу этого клубное ТВ Мадрида молчит?
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блин самим игрокам, тренерам, и Пересу, не стрёмно, что клубное тв так имидж королевского клуба роняет?
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Ответ Jese Rodrigues
Комментарий скрыт
Разве это не Барселону убили в двух класико предыдущего сезона? Разве это Барселону за уши вытащили арбитры в матче с Альмерией?
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Выиграли 2:0, а нытья ещё больше чем после 1:1 😆😆
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Вот это поворотъ! 😀
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Но ведь Реал никогда не жалуется на судейство.... Да ещё и в такой манере 5классника
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Ответ BurBon
А почему не возмущались после Альмерии, все нормально было?
Это другое)
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Ответ Tim1ks
блин самим игрокам, тренерам, и Пересу, не стрёмно, что клубное тв так имидж королевского клуба роняет?
А вы думаете, кто даёт распоряжение снимать такой контент, ну как минимум даёт согласие, очевидно Перес, без ведома которого, в Реале не происходит ничего, он управляет всем и в курсе всего, что происходит внутри клуба.
Я лично очень уважаю его труд и то, как он держит Реал на таком уровне столько лет, но и ошибок как и у любого руководителя у него хватает.
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Почему Перес вообще позволяет клубному ТВ открывать рот и позорить болельщиков своим нытьем не по существу?
Да, было 2 пенальти и чего? Зачем клуб опускать так?
Кринж полный
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Когда клубное ТВ Реала прикроют то? Позор какой то ))))
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Со всеми этими жалобами клубного ТВ, все и забыли, как Реал взял Ла Лигу в прошлом сезоне.
Началось всё с Эль Классико в октябре, при счёте 1-0 в пользу Барселоны не дали пенальти на Араухо, когда Тчуамени открыто схватил его руками, за точно такой же фол Реалу дали пенальти против той же Барселоны в Суперкубке Испании в январе. Потом у Реала был скандальный матч против Альмерии, при счёте 2-0 не засчитали 3 гол Альмерии, если не ошибаюсь не дали пенальти, ну а про ошибки в пользу Реала и писать не стоит в том матче, дальше снова Эль Классико, где не засчитали гол Ламина из-за того, что у Ла Лиги до сих пор нет системы, чтобы автоматически зафиксировать гол, а судья ещё и вар не посмотрел если не ошибаюсь, в итоге Барселона проиграла 2 Классико из-за очевидных ошибок судьи, про остальные матчи я честно не знаю, написал лишь про те матчи, которые сам лично смотрел. А вот против Барсы судья часто свистит, в прошлом сезоне не засчитали гол Роберто при счёте 2-2 на 93 минуте против Гранады из-за офсайда Феррана, который не участвовал в эпизоде, минус 2 очка, не назначили очевидные пенальти в нескольких матчах, в итоге имеем минимум 8 очков потеряно из-за ошибок судьи, у Реала наоборот плюс 9 очков.
Справедливости ради стоит отметить не засчитанный гол Реала против Валенсии на 95 минуте, когда судья завершил матч при атаке Реала, очевидная ошибка в пользу Валенсии.
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Ну, естественно, каждый про свои победы будет говорить, что это героизм.
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Только четвертый тур прошел ,а в рояльке уже ноют...
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у Переса кукуха уехала под старый зад. сначала развалил Барсу через Бартомеу. теперь вообще пытается сделать Ла лигу чемпионатом одной команды. и ведь все через кабинеты а не на поле как великие клубы
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Чем то напоминает "народную" команду
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Ответ meringue
Отношусь к нему как к поджигателю огромного количества пятых точек. Это обычное ТВ, на что оно может влиять? Будь у той же Барсы свое ТВ они бы делали тоже самое.
у Барсы сейчас нет денег на ТВ(( приходится смотреть реаловское
хоть какая-то радость- слышать необоснованное нытье
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Ответ Tim1ks
блин самим игрокам, тренерам, и Пересу, не стрёмно, что клубное тв так имидж королевского клуба роняет?
реал мадрид тв не сильно портит имидж реала, так как не реал с ним не стльно ассоциируется

тв больше помогает, оказывая давление на судей. да, это мерзко, но как есть
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Глава клубного ТВ Реала выходец из передачи "Есть тема"?
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Ну справедливости ради момент с Себальосом больше тянул на пенальти чем момент с Вини. Вини сам шёл на контакт, а вот Себальосу нормально так прилетело в ногу.
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Ответ Iamliam
Интересно почему им позволяют такое и до сих пор не закрыли? К Тэбасу много вопросов конечно.
Каким образом Тебас в состоянии закрыть клубное ТВ Реала?
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Ответ Iamliam
Интересно почему им позволяют такое и до сих пор не закрыли? К Тэбасу много вопросов конечно.
тв Реала это один из самых незначительных вопросов к тебасу. это как мостовой, только он не просто интервью раздает, но еще и возглавляет Ла Лигу
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пхахаха чудо из чудес, что Реал выигрывает чемпионаты и ЛЧ... мешочек ноет)
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