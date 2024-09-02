Гурцкая о том, сколько «Зенит» заплатил за Соболева: «10 млн евро. Но «Спартаку» два надо будет отдать – это агентские»
Тимур Гурцкая рассказал, сколько «Зенит» заплатил за Александра Соболева.
Ранее форвард перешел в петербуржский клуб из «Спартака».
– Сколько «Зенит» заплатил за Соболева?
– Десять [млн евро], но учитывая, что «Спартаку» два миллиона надо будет отдать, то клуб получит восемь миллионов.
– Два миллиона не «Зенит» будет отдавать?
– Да, два миллиона будет отдавать «Спартак». Это агентские, – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»
Интересы Соболева представляет агент Павел Андреев.
Зарплата Соболева в «Зените» – 2,5 млн евро в год, с бонусами – 3 млн. В «Спартаке» было 2,4 млн («Р-Спорт»)
Зарплата Соболева в «Зените» – 2 млн евро в год. Он пошел на понижение ради трансфера из «Спартака» («РБ Спорт»)
Спартак потерял (относительно) забивного нападающего.
Зенит приобрёл токсичный актив.
Дельфин потерял в деньгах на контракте (хотя бонусами и трофеями это скорее всего окупится).
Болельщики что СМ, что Зенита (да многочисленная армия левых, но неравнодушных) потеряли кто сон, кто аппетит, а кто покой.
И только Паша легко и беззаботно (хотя тоже с некоторыми психологическими потерями за эти два месяца), получил из воздуха 2млн денег. 😆
Занавес.
Но просто, Зенит может перечислить одним траншем 10 миллионов Спартаку, а Спартак частями этих денег покроет амортизацию, агентские, налоги и т.д.
нет практики "всегда", каждая сделка как вещь в себе
бегал бы по кругу, вы бы платили, а зимой ценой бы была уже 2 ляма вместо 8 лямов
вы подучитесь менеджменту немного прежде чем выводы делать
Что значит не было потреблности его продавать? Не было потребности - не продавали бы. В твоей аналогии, продавац кладет его на прилавок, перед этим договорившись с производителем, что 20% от стоимости его продажи - отдает ему.
Приходит покупатель и справшивает "Сколько стоит мясо?". Ну, вряд ли, продавец скажет "8к, но вы ещё 2к закиньте производителю потом".
Как бы продавец тебе просто назначает цену в 10к, а потом 20% от цены отдаеть производителю cам.
Ты просто назначаешь стоимость товара, которую должен оплатить покупатель, а дальше из этой стоимости вычитаешь уже сам расходы на транспортировку, производство, налоги и т.д. То же самое и тут. Агентские - % от стоимости трансфера, которую назначает Спартак, а не Зенит.
То есть, как правило, покупатель и не знает твоей чистой прибыли от приобретенного им товара. Если 20% Спартак отдает агенту по договору - это договор Спартака с агентом, а не Зенита.
агент решает уже существующую проблему: выгорел, поругался, хочет сменить обстановку
нет смысла идти на конфликт с рукой Лукойла которая так щедро кормила все эти годы