Гурцкая о том, сколько «Зенит» заплатил за Соболева: «10 млн евро. Но «Спартаку» два надо будет отдать – это агентские»

Тимур Гурцкая рассказал, сколько «Зенит» заплатил за Александра Соболева.

Ранее форвард перешел в петербуржский клуб из «Спартака».

– Сколько «Зенит» заплатил за Соболева?

– Десять [млн евро], но учитывая, что « » два миллиона надо будет отдать, то клуб получит восемь миллионов.

– Два миллиона не «Зенит» будет отдавать?

– Да, два миллиона будет отдавать «Спартак». Это агентские, – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»

Интересы Соболева представляет агент .

Зарплата Соболева в «Зените» – 2,5 млн евро в год, с бонусами – 3 млн. В «Спартаке» было 2,4 млн («Р-Спорт»)

Зарплата Соболева в «Зените» – 2 млн евро в год. Он пошел на понижение ради трансфера из «Спартака» («РБ Спорт»)