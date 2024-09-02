Гурцкая о том, сколько «Зенит» заплатил за Соболева: «10 млн евро. Но «Спартаку» два надо будет отдать – это агентские»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Павел Андреев агенты Александр Соболев деньги Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая рассказал, сколько «Зенит» заплатил за Александра Соболева.

Ранее форвард перешел в петербуржский клуб из «Спартака».

– Сколько «Зенит» заплатил за Соболева?

– Десять [млн евро], но учитывая, что «Спартаку» два миллиона надо будет отдать, то клуб получит восемь миллионов.

– Два миллиона не «Зенит» будет отдавать?

– Да, два миллиона будет отдавать «Спартак». Это агентские, – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»

Интересы Соболева представляет агент Павел Андреев.

Зарплата Соболева в «Зените» – 2,5 млн евро в год, с бонусами – 3 млн. В «Спартаке» было 2,4 млн («Р-Спорт»)

Зарплата Соболева в «Зените» – 2 млн евро в год. Он пошел на понижение ради трансфера из «Спартака» («РБ Спорт»)

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57 комментариев
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Так агентские всегда платит покупатель, разве нет?
+54
-10
+44
Паша Андреев в этом году хорошо наварился на трансферах в Зенит, куда устроил своих подопечных. Агентские ему не слабые максают.
+28
0
+28
Единственный, кто реально в шоколаде от этого трансфера - это Андреев.
Спартак потерял (относительно) забивного нападающего.
Зенит приобрёл токсичный актив.
Дельфин потерял в деньгах на контракте (хотя бонусами и трофеями это скорее всего окупится).
Болельщики что СМ, что Зенита (да многочисленная армия левых, но неравнодушных) потеряли кто сон, кто аппетит, а кто покой.
И только Паша легко и беззаботно (хотя тоже с некоторыми психологическими потерями за эти два месяца), получил из воздуха 2млн денег. 😆
Занавес.
+26
-2
+24
Ответ Евгений Овчаренко
Так агентские всегда платит покупатель, разве нет?
Почему? Ну можно сказать тогда, что Зенит заплатит Спартаку 8 миллионов + 2 миллиона агентских. Это ничего не меняет же, по сути.

Но просто, Зенит может перечислить одним траншем 10 миллионов Спартаку, а Спартак частями этих денег покроет амортизацию, агентские, налоги и т.д.
+25
-6
+19
Ответ Caerly
То есть цифру 10 инсайдеры натянули, чтобы Спартаку не было так обидно?)))
Зенит 10 заплатил, инсайдеры тебя еще и читать должны научить?
+25
-8
+17
Надул в ушил дельфину, что его ждут в Зените. Тот забил на все. Спартак стал не против продажи. Зенит купил паспортиста. 2 ляма зелени в кармане у агента.
+13
0
+13
Да-да - мы знаем - наш футбол жив и летит только благодаря "скромным энтузиастам" агентского цеха!
+10
0
+10
Ответ Евгений Овчаренко
Так агентские всегда платит покупатель, разве нет?
зависит от условий
нет практики "всегда", каждая сделка как вещь в себе
+14
-4
+10
Настало время восхитительных историй от сомнительного гражданина. А возможно даже гражданки.
+11
-2
+9
Расплодили, конечно, шарашку знатную агентскую. Скоро больше половины им откатывать будут.
+5
0
+5
Ответ Евгений Овчаренко
Ага, особенно сделка, когда клубу не было потребности продавать своего игрока, но он с чего-то еще и комиссионные платить должен.
не было потребности не продавали бы)
бегал бы по кругу, вы бы платили, а зимой ценой бы была уже 2 ляма вместо 8 лямов

вы подучитесь менеджменту немного прежде чем выводы делать
+8
-4
+4
А почему вообще на этот вопрос отвечает Гурцкой а не Андреев? То что они оба два охреневших упыря это понятно, но тем не менее.
+4
0
+4
Ответ Евгений Овчаренко
Так агентские всегда платит покупатель, разве нет?
Кто более заинтересован в переходе тот и платит. В данном случае Спартак.
+5
-1
+4
Избавиться бы футболу от этой раковой опухоли «агентов», он бы снова стал игрой, а не бизнесом, который ориентирован только на трансферы!
+4
0
+4
Ответ Док Аксель
Паша Андреев в этом году хорошо наварился на трансферах в Зенит, куда устроил своих подопечных. Агентские ему не слабые максают.
Вы что, Зенит агентский не платит. Только Спартак, но есть нюанс - с денег Зенита. Зенит готов был брать только за 8, но 2 накинул, просто так. Совпадение?
+9
-5
+4
Ответ Caerly
То есть цифру 10 инсайдеры натянули, чтобы Спартаку не было так обидно?)))
А кто на сайте ставит по 10 минусов одной кнопкой?) Что за чудеса?)
+2
0
+2
Ответ Sergei Demidenkov
Куда этот дебил Гурцкая лезет! Вечно сует свой длинный нос куда не просят. Ему то какая разница, сколько заплатили за дельфина.
А ты чего так возбудился?!
+2
0
+2
Неплохо так эта футбольная мафия,вернее "агенты" ,стригут себе
+4
-2
+2
25% от суммы Спартак вынужден отдать. Спартак видимо в таком же положении, что и Сафонов.
+3
-1
+2
Ответ Евгений Овчаренко
Еще раз - у мяса не было потребности его продавать. Они назначают цену, кладут его на прилавок (да не простит меня Соболев) и пусть уже покупатель после оплаты товара несет дальнейшие издержки.
Еще раз - у мяса не было потребности его продавать(С)

Что значит не было потреблности его продавать? Не было потребности - не продавали бы. В твоей аналогии, продавац кладет его на прилавок, перед этим договорившись с производителем, что 20% от стоимости его продажи - отдает ему.

Приходит покупатель и справшивает "Сколько стоит мясо?". Ну, вряд ли, продавец скажет "8к, но вы ещё 2к закиньте производителю потом".

Как бы продавец тебе просто назначает цену в 10к, а потом 20% от цены отдаеть производителю cам.
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+2
Ответ SMART789
зависит от условий нет практики "всегда", каждая сделка как вещь в себе
Ага, особенно сделка, когда клубу не было потребности продавать своего игрока, но он с чего-то еще и комиссионные платить должен.
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+1
Ответ Forza
Почему? Ну можно сказать тогда, что Зенит заплатит Спартаку 8 миллионов + 2 миллиона агентских. Это ничего не меняет же, по сути. Но просто, Зенит может перечислить одним траншем 10 миллионов Спартаку, а Спартак частями этих денег покроет амортизацию, агентские, налоги и т.д.
Так дело не в математике, а в логике - Зениту игрок был нужен, они и комиссию агенту отваливать должны за мотивацию его клиента перейти к ним.
+4
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+1
Ответ Евгений Овчаренко
Так дело не в математике, а в логике - Зениту игрок был нужен, они и комиссию агенту отваливать должны за мотивацию его клиента перейти к ним.
Если ты продаешь товар( да простит меня Соболев) кому то, вы же не договариваетесь, что покупатель оплачивает стоимость товара + все расходы допом.

Ты просто назначаешь стоимость товара, которую должен оплатить покупатель, а дальше из этой стоимости вычитаешь уже сам расходы на транспортировку, производство, налоги и т.д. То же самое и тут. Агентские - % от стоимости трансфера, которую назначает Спартак, а не Зенит.

То есть, как правило, покупатель и не знает твоей чистой прибыли от приобретенного им товара. Если 20% Спартак отдает агенту по договору - это договор Спартака с агентом, а не Зенита.
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Ответ unreality
Потребность возникла только после того, как агент решил заработать денег и надоумил его добиваться отстранения так-то )
это не так работает
агент решает уже существующую проблему: выгорел, поругался, хочет сменить обстановку

нет смысла идти на конфликт с рукой Лукойла которая так щедро кормила все эти годы
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Удачи Соболеву в ЛЧ
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Ну вот и ответ на вопрос кто заварил этот трансфер
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Не понимаю людей, которые всерьез обсуждают набросы от профессиональных набрасывателей
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Продажа дельфинов - выгодный бизнес...
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так лихо детали сделки разглашают))) по поручению кого интересно? агента, который решил подстраховаться?
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Ответ Fatty Toni
Единственный, кто реально в шоколаде от этого трансфера - это Андреев. Спартак потерял (относительно) забивного нападающего. Зенит приобрёл токсичный актив. Дельфин потерял в деньгах на контракте (хотя бонусами и трофеями это скорее всего окупится). Болельщики что СМ, что Зенита (да многочисленная армия левых, но неравнодушных) потеряли кто сон, кто аппетит, а кто покой. И только Паша легко и беззаботно (хотя тоже с некоторыми психологическими потерями за эти два месяца), получил из воздуха 2млн денег. 😆 Занавес.
Забивного?! Кассьера в одном матче с ахматом забил столько же сколько Соболев за весь чемпионат...
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