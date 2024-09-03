«Бенфика» купила Актюркоглу у «Галатасарая» за 12 млн евро плюс бонусы. Ранее вингер отказался от перехода в «Спартак»

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Галатасарай Сборная Турции по футболу высшая лига Турция трансферы Керем Актюркоглу Футбол

«Бенфика» купила Керема Актюркоглу у «Галатасарая» за 12 млн евро плюс бонусы.

25-летний вингер подписал с португальским клубом контракт на 5 лет.

По данным A Bola, сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс бонусы. Турецкий клуб получит 10% при перепродаже игрока. 

Зарплата Актюркоглу составит около 2 млн евро в год. Фиксированная сумма отступных – 60 млн евро. 

Ранее сообщалось, что игрок сборной Турции отказался от перехода в «Спартак».

Утверждалось, что московский клуб предлагал Актюркоглу 3,5 миллиона евро в год, однако вингер отклонил предложение красно-белых, несмотря на то, что «Галатасарай» был готов отпустить игрока.

Фото: соцсеть «Бенфики»

Керем Актюркоглу мог перейти в «Спартак»? Почему он не в Европе, если такой крутой?

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14 комментариев
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Ну ради Бенфики можно было отказать Спартаку
+21
-7
+14
Ответ Алдарка.
Спас свою карьеру
Ну он же не в Зенит собирался
+26
-12
+14
Игрок очень сильный. С одной стороны очень жаль, что не перешел в Спартак - все-таки на флангах атаки куча игроков, но разницу как Барко никто не делает.
+5
-1
+4
выбрал футбол
+9
-5
+4
Ответ a.k.a. DRAGON0928
В Зенит идут за трофеями, в Спартау за борщом
Каждый бразилец с детства мечтает о победе в чемпионате России
+3
-1
+2
Ответ Владимир Самсонов
Каждый бразилец с детства мечтает о победе в чемпионате России
И о российском паспорте
+2
0
+2
Ответ Pato7
Ну ради Бенфики можно было отказать Спартаку
Там не очень понятно, что за новый тренер будет у Бенфики и как они планируют играть.
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