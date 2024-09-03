«Бенфика» купила Актюркоглу у «Галатасарая» за 12 млн евро плюс бонусы. Ранее вингер отказался от перехода в «Спартак»

«Бенфика» купила Керема Актюркоглу у «Галатасарая» за 12 млн евро плюс бонусы.

25-летний вингер подписал с португальским клубом контракт на 5 лет.

По данным A Bola, сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс бонусы. Турецкий клуб получит 10% при перепродаже игрока.

Зарплата Актюркоглу составит около 2 млн евро в год. Фиксированная сумма отступных – 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Турции отказался от перехода в « ».

Утверждалось, что московский клуб предлагал Актюркоглу 3,5 миллиона евро в год, однако вингер отклонил предложение красно-белых, несмотря на то, что « » был готов отпустить игрока.

Фото: соцсеть «Бенфики»

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