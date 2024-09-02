«Аль-Хилаль» за 29,6 млн евро купил Аль-Харби у «Аль-Шабаба» – рекорд для саудовского игрока. Защитник был близок к переходу в «Аль-Наср», клуб Роналду недоволен срывом сделки

Теги трансферы Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Ренан Лоди деньги Мотеб Аль-Харби Футбол

«Аль-Хилаль» заплатил рекордную сумму за игрока из Саудовской Аравии.

Вчера чемпион саудовской Аравии официально объявил о переходе защитника Мотеба Аль-Харби из «Аль-Шабаба». По информации саудовских СМИ, трансфер обошелся в 123 миллиона риалов (29,6 млн евро – Спортc’’) – это рекордная сумма, заплаченная за игрока из Саудовской Аравии.

На подписание защитника сборной Саудовской Аравии также претендовал «Аль-Наср» – сообщается, что финальное предложение «Аль-Шабабу» составило 93 миллиона риалов (около 22,4 млн евро – Спортс’’). После того, как защитника перехватил «Аль-Хилаль», клуб выступил с заявлением по поводу срыва сделки, в котором подтвердил, что трансфер Аль-Харби был почти завершен.

«Переговоры по сделке заняли много времени, для достижения окончательного соглашения между сторонами пришлось приложить огромные усилия. Мы сделали все возможное, чтобы завершить сделку, необходимые документы были подписаны руководством «Аль-Насра» и отправлены в субботу, 31 августа, контракт с игроком был подписан.

Руководство «Аль-Шабаба» выразило готовность подписать документы утром в воскресенье, но, к удивлению «Аль-Насра», отступило от данных обязательств. Сумма, запрашиваемая за игрока, была завышена, и это привело к срыву сделки.

«Аль-Наср» объявляет об этом, чтобы заверить болельщиков, что клуб работал и будет работать для удовлетворения всех потребностей команды, чтобы продемонстрировать ее лучшие качества. Мы не пожалеем усилий, чтобы продолжать двигаться к тому, к чему все стремятся», – говорится в заявлении «Аль-Насра».

После трансфера Аль-Харби «Аль-Хилаль» постарается продать защитника Ренана Лоди, купленного у «Марселя» за 23 млн евро в январе.

19 комментариев
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Паспортист и у шейхов паспортист
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Аль молодец!
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У меня передозировка АЛЬем
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30 миллионов за арабского защитника 🤣🤣🤣
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Ответ Илья Фёдоров
Стоимость у него менее миллиона по оценке. Странная история
там тоже есть лимит на легионеров
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Стоимость у него менее миллиона по оценке. Странная история
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Аль-Хилаль у Аль-Шабаба купил Аль-Харби, а Аль-Наср Аль-Хилаля украл кларнет
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Аль-Хиляль мало того что на поле издевается над альнасрой теперь и игроков из под носа уводит у кринжуль))))
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Аль?
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хорошо азии живется без ффп
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Так я запутался, кто кого у кого купил…
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Защита у Аль-Насра на обе ноги хромает, мягко говоря
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Да как они там живут с этими Алями?
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где то читал что там почти все команды принадлежат государству, смысл продажи/купля у друг друга? можно же просто за бесплатно оформить.. или хотят искусственно поднять цену местных игроков?
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Альманах какой-та
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Аль купил у Аля Аля , смотрите не перепутайти 🤣
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Аль Хилляль, уничтожает Аль Ахли, даже на трансферном рынке
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