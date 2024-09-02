«Аль-Хилаль» за 29,6 млн евро купил Аль-Харби у «Аль-Шабаба» – рекорд для саудовского игрока. Защитник был близок к переходу в «Аль-Наср», клуб Роналду недоволен срывом сделки

«Аль-Хилаль» заплатил рекордную сумму за игрока из Саудовской Аравии.

Вчера чемпион саудовской Аравии официально объявил о переходе защитника Мотеба Аль-Харби из «Аль-Шабаба». По информации саудовских СМИ, трансфер обошелся в 123 миллиона риалов (29,6 млн евро – Спортc’’) – это рекордная сумма, заплаченная за игрока из .

На подписание защитника сборной Саудовской Аравии также претендовал «Аль-Наср» – сообщается, что финальное предложение « » составило 93 миллиона риалов (около 22,4 млн евро – Спортс’’). После того, как защитника перехватил « », клуб выступил с заявлением по поводу срыва сделки, в котором подтвердил, что трансфер Аль-Харби был почти завершен.

«Переговоры по сделке заняли много времени, для достижения окончательного соглашения между сторонами пришлось приложить огромные усилия. Мы сделали все возможное, чтобы завершить сделку, необходимые документы были подписаны руководством «Аль-Насра» и отправлены в субботу, 31 августа, контракт с игроком был подписан.

Руководство «Аль-Шабаба» выразило готовность подписать документы утром в воскресенье, но, к удивлению «Аль-Насра», отступило от данных обязательств. Сумма, запрашиваемая за игрока, была завышена, и это привело к срыву сделки.

« » объявляет об этом, чтобы заверить болельщиков, что клуб работал и будет работать для удовлетворения всех потребностей команды, чтобы продемонстрировать ее лучшие качества. Мы не пожалеем усилий, чтобы продолжать двигаться к тому, к чему все стремятся», – говорится в заявлении «Аль-Насра».

После трансфера Аль-Харби «Аль-Хилаль» постарается продать защитника Ренана Лоди, купленного у «Марселя» за 23 млн евро в январе.