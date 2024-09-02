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Плющенко о суде с Парсеговой: «Вопросов к Арине нет и быть не может. Все вопросы к ее маме, которая поступила некорректно»

Евгений Плющенко высказался о суде с мамой фигуристки Арины Парсеговой

В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Сегодня Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,8 млн рублей.

«Мы полностью удовлетворены решением суда. Мы отстояли свои позиции. Считаю, что вердикт суда справедлив. Вопрос не в деньгах. Все полученные от семьи Парсеговых средства мы направим на благотворительность. Мы боролись за то, чтобы отношения между фигуристами и их родителями с одной стороны и представителями академии с другой развивались в правовом поле.

Кроме того, нельзя забывать и о человеческих отношениях, проявлять уважение к тем, кто тратит силы, время и средства на подготовку фигуристов. Вопросов к Арине Парсеговой нет и быть не может, она очень талантливая девочка, которую очень люблю и отношусь к ней с огромным уважением. Все вопросы к ее маме, которая, являясь представителем несовершеннолетней спортсменки, поступила некорректно.

Мы полностью оплачивали подготовку фигуристки, включая ее зарплату. Очень бережно относились к здоровью юной спортсменки. Покоробили слова мамы Парсеговой, утверждавшей, что в академии девочку на тренировках заставляли прыгать, несмотря на травмы. Это стало последней каплей в истории.

Обвинять меня в том, что заставляю спортсменку рисковать здоровьем и выполнять на тренировках сложные прыжки, вообще последнее дело. Сам прошел через череду сложнейших травм, только под наркозом было сделано 18 операций. Моя карьера была такой продолжительной только благодаря профессиональному отношению со стороны Алексея Николаевича Мишина. Он всегда прислушивался к состоянию спортсмена, и я, став тренером, стараюсь делать то же самое», – сказал Плющенко.

Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
logoАлексей Мишин
травмы
женское катание
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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