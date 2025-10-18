«Сколько «Спартаку» можно перебирать этих иностранцев? Платят большие деньги, а своих не приглашают в топ-клубы. Юран бы подошел». Самсонов о красно-белых
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ранее высказался о негативном отношении к себе: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности».
– Для меня на первое место выходит, что у нас в стране, в наших клубах должны быть русские тренеры. У нас достаточно специалистов, которые поиграли на высоких уровнях, в зарубежных чемпионатах. Сейчас они сидят без работы.
Есть тренеры, но почему-то в РПЛ, в топовые клубы, приглашают иностранцев. Тот же «Спартак». Ну, сколько можно перебирать этих иностранцев? Я не понимаю, если нет результата, сколько еще нужно?
– Кого можно было бы вместо Станковича пригласить?
– Да их много. Тот же Юран. Мне кажется, он подошел бы «Спартаку».
Почему нет? Иностранцам платят большие деньги, а своих специалистов не приглашают в топ-клубы.
Ну, Семак у нас есть в топ-клубе. «Зенит» – хорошая команда. Мне кажется, в такой команде и Юран был бы отличным тренером. В чем проблема русского в «Спартак» пригласить? Деньги есть, все есть.
Топовый клуб, который должен постоянно бороться за чемпионство. А из года в год – ничего! И все равно приглашают иностранца, – сказал бывший защитник «Торпедо» Артем Самсонов.