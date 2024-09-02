«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах
Олимпийский чемпион Серхио Камельо рассказал об отношении к деньгам.
23-летний нападающий выиграл золото Олимпиады-2024 в составе сборной Испании. В финальном матче против Франции (5:3) он сделал дубль.
В Ла Лиге футболист выступает за «Райо Вальекано».
– Какое значение вы придаете деньгам?
– Большое. Я уже рассказывал, чем занимаются мои родители. Мы не были бедными, но жили очень скромно.
Я, конечно, балую себя, но не трачу зря.
Например, вы не увидите меня в брендовой одежде, футболке за 600 евро, когда моя мама зарабатывает 700 евро в месяц. Я возьму 600 евро и отдам маме.
У меня также нет часов. Я не могу иметь очень дорогие часы, видя, что у моего брата их нет. Меня очень хорошо воспитали в денежном вопросе, – сказал воспитанник «Атлетико» Серхио Камельо.
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