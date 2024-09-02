«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу Райо Вальекано олимпийская сборная Испании Серхио Камельо деньги Футбол

Олимпийский чемпион Серхио Камельо рассказал об отношении к деньгам.

23-летний нападающий выиграл золото Олимпиады-2024 в составе сборной Испании. В финальном матче против Франции (5:3) он сделал дубль.

В Ла Лиге футболист выступает за «Райо Вальекано».

– Какое значение вы придаете деньгам?

– Большое. Я уже рассказывал, чем занимаются мои родители. Мы не были бедными, но жили очень скромно.

Я, конечно, балую себя, но не трачу зря.

Например, вы не увидите меня в брендовой одежде, футболке за 600 евро, когда моя мама зарабатывает 700 евро в месяц. Я возьму 600 евро и отдам маме.

У меня также нет часов. Я не могу иметь очень дорогие часы, видя, что у моего брата их нет. Меня очень хорошо воспитали в денежном вопросе, – сказал воспитанник «Атлетико» Серхио Камельо.

30 комментариев
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Хорошо, когда знаешь цену деньгам👍
А не фото с пакетами из ЦУМа бежишь скорее запостить
+55
-3
+52
Ответ ten Hag
Хорошо, когда знаешь цену деньгам👍 А не фото с пакетами из ЦУМа бежишь скорее запостить
Когда уже в отставку?
+39
-2
+37
Молодец парень
+14
0
+14
Ответ rigobersong
Так стоп, Испанка зарабатывает 700 евро со слов ее сына, а нам говорят что в Европке 4 тысячи евро даже дворники получают:))
Они в неделю считают
+12
-2
+10
Вспоминаются фото от Кокорина - когда весь одет в LV, сумка, чемодан LV весь дом в LV и даже скейтерская доска LV есть, хотя ты ни фига не скейтер )))
+8
0
+8
Какой хороший
+7
0
+7
Ответ Коразон До
Психология бедняка. Нужно тратить деньги, тогда у тебя будут деньги. Говорят те, кто тратит деньги
Это все вам на лекциях про успешный успех рассказали инфоскамеры. В реальности нужно думать головой, трудиться и знать цену своему труду и деньгам. Тогда чота будет у тебя.
+4
0
+4
Ответ Alex9669
Они в неделю считают
Конкретно тут он говорит о 700 в месяц.
+2
0
+2
Ответ ten Hag
Хорошо, когда знаешь цену деньгам👍 А не фото с пакетами из ЦУМа бежишь скорее запостить
Хорошо, когда следишь за своими деньгами и не придаешь значение тому как кто к ним относится)
+2
-1
+1
Ответ Коразон До
Нет, деньги приманивают деньги. Нужно думать как миллиардер. Имитируй пока не станешь таковым. Это база. Я уже почти миллиардер. Осталось только деньги найти
Принимается. Извини, бро, что сразу не выкупил твой сарказм.
+1
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Ответ Alex9669
Они в неделю считают
-50 %налоги
Средняя зарплата в Испании 2000евро
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700 евро в Европе?) треш
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Честь и хвала. Снимаю шляпу!!! Удивил. Знает цену деньгам.
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Ответ Alex9669
Они в неделю считают
Тут речь о месяце. ЗП в районе 2000 минус налоги - вот и не так много выходит. А бывают зп 1400-1600 минус налоги. Но 700 на руки это вообще не зарплата, конечно. Это или подработка или еще что-то такое. Либо он может считать за минусом ипотек/страховок и пр. То есть за минусом обязательных выплат, так сказать. Так или иначе уровень жизни в европе сильно переоценен. Людей, которые реально живут от зарплаты до зарплаты, не ходят по ресторанам, а каждый поход в забегаловку за дешевым кофе и пончиком рассчитывают в уме - довольно много. Тут уж правда.
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700 евро вот они зарплаты в европке. у нас курьеры таджики больше получают
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Ответ Коразон До
Психология бедняка. Нужно тратить деньги, тогда у тебя будут деньги. Говорят те, кто тратит деньги
Как там живется от зарплаты до зарплаты?
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Ответ NoThanks
Это все вам на лекциях про успешный успех рассказали инфоскамеры. В реальности нужно думать головой, трудиться и знать цену своему труду и деньгам. Тогда чота будет у тебя.
Нет, деньги приманивают деньги. Нужно думать как миллиардер. Имитируй пока не станешь таковым. Это база. Я уже почти миллиардер. Осталось только деньги найти
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а говорят, что в цветущем саду и зарплаты кучерявые, а тут вона оно чо
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Ответ Kappa Pride
Ахаха, даже сюда прибежали 15-рублевые, напомню, в нашей стране 700 евро это выше средней, а медианной и подавно
давайте без вотэбаутизма, речь сейчас идет о Европе и о той пропаганде, которую нам втуляют про сытых европейцах, которые даже уборщиками обеспечивают себе сытую старость. Что-то не сходится...
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