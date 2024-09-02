Камила Валиева приняла участие в открытии учебного года в МГУСиТ. Ее представили как олимпийскую чемпионку и чемпионку мира
Фигуристка выступила с речью на открытии учебного года.
«Дорогие первокурсники, я с особым волнением обращаюсь сегодня к вам. Вы стоите на пороге новой жизни – яркой, насыщенной студенческой жизни. И, конечно, это новые возможности.
От ваших знаний, таланта и упорства зависит будущее нашего спорта. Поэтому верьте в себя, достигайте поставленных целей и никогда не сдавайтесь. Пусть ваши имена звучат с гордостью по всей стране», – сказала Валиева.
На слайде, сопровождающем речь, Валиева представлена как олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира 2020 года, что не соответствует действительности.
В 2020 году она выиграла чемпионат мира среди юниоров. Медалей взрослых чемпионатов мира и Олимпийских игр у Валиевой нет.
Трибьют Валиевой на Гран-при – от швейцарской ученицы Этери: похожи и движения, и платье
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий