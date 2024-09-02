Зарплата Соболева в «Зените» – 2 млн евро в год. Он пошел на понижение ради трансфера из «Спартака» («РБ Спорт»)

Александр Соболев согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит».

27-летний нападающий официально перешел из « » в «Зенит» 30 августа. Ранее « » написал, что форвард будет зарабатывать в « » 2,5 млн евро за сезон, что на 0,1 млн больше, чем в «Спартаке», а с бонусами его заработок может достичь 3 млн евро.



«По нашей информации, это не так. Зарплата Соболева в «Зените» составит около 2 млн евро в год с учетом бонусов.

Поскольку «Спартак» отказывался продавать нападающего за 8 млн, форвард согласился пойти на понижение заработка. В итоге часть его зарплаты как раз покрыла разницу между изначальной и итоговой суммами сделки», – сообщает «РБ Спорт».