Зарплата Соболева в «Зените» – 2 млн евро в год. Он пошел на понижение ради трансфера из «Спартака» («РБ Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Р-Спорт деньги Футбол

Александр Соболев согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит».

27-летний нападающий официально перешел из «Спартака» в «Зенит» 30 августа. Ранее «Р-Спорт» написал, что форвард будет зарабатывать в «Зените» 2,5 млн евро за сезон, что на 0,1 млн больше, чем в «Спартаке», а с бонусами его заработок может достичь 3 млн евро.

«По нашей информации, это не так. Зарплата Соболева в «Зените» составит около 2 млн евро в год с учетом бонусов.

Поскольку «Спартак» отказывался продавать нападающего за 8 млн, форвард согласился пойти на понижение заработка. В итоге часть его зарплаты как раз покрыла разницу между изначальной и итоговой суммами сделки», – сообщает «РБ Спорт».

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102 комментария
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Напомню Айван Тоуни зарабатывал в Брентфорде в самой богатой лиге мира 1 млн в год. Зачем нашим богатеньким буратино куда-то стремиться попасть в топ чемпионат, когда тут тебе сидя на лавке такую зп выдают.
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Еще через полчаса ждем новость что зарплата составляет ведро корюшки в неделю 🤦 Скок можно уже
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+80
Обожаю наблюдать, как фанаты Зенита и Спартак спорят чей клуб более нефтегазовый мешок
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Ответ финт Скрыльникова
Еще через полчаса ждем новость что зарплата составляет ведро корюшки в неделю 🤦 Скок можно уже
Зарплата Соболева в «Зените» – 2 млн руб. в год + социальная карта для проезда в городском транспорте. Он пошел на понижение и отказался от миллионов нефтедолларов ради трансфера из «Спартака»
+44
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Следующая новость:⚡⚡⚡ Зенит получает от Соболева 2 млн евро в год
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Ради трансфера в Зенит Соболев продал своё жильё
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Через пару новостей : "Соболев сам заплатил за свой трансфер и играет бесплатно"
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+21
смешнее новости сегодня, думается, уже не будет)))

"игрок переходит в Зенит, чтобы получать меньше, чем в Спартаке"))
+31
-10
+21
Ответ Папа Футбола
Напомню Айван Тоуни зарабатывал в Брентфорде в самой богатой лиге мира 1 млн в год. Зачем нашим богатеньким буратино куда-то стремиться попасть в топ чемпионат, когда тут тебе сидя на лавке такую зп выдают.
Поэтому и сборная слабая
+20
-3
+17
Ответ Кирилл_1116128499
Поэтому и сборная слабая
Поэтому у нас такой футбол
+19
-4
+15
Ответ Aleksey Yashin
Ради трансфера в Зенит Соболев продал своё жильё
Ради трансфера в Зенит Соболев продал всё снаряжение и оружие в Counter-Strike
+15
0
+15
Ответ kaka10
Обожаю наблюдать, как фанаты Зенита и Спартак спорят чей клуб более нефтегазовый мешок
Ну они больше нефтянок, а мы все таки газовый)
+17
-4
+13
Более редкой бредятины я давно не слышал. Чтобы соболь сам заплатил разницу...😂😂😂 Как будто в лиге никто не в курсе про миллеровскую надбавку
+12
-1
+11
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Совсем беда с русским, конечно... "потужно выйграть Мальме".
Но это же не мешает писать тупые комментарии (
+10
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+9
Ответ финт Скрыльникова
Еще через полчаса ждем новость что зарплата составляет ведро корюшки в неделю 🤦 Скок можно уже
Ты видел сколько сейчас корюшка стоит?! )
+9
0
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Через неделю напишут ушел играть за еду
+13
-4
+9
Просто прогнулся. Либо без команды бы остался, либо пришлось умерить аппетит.
+14
-6
+8
Святым воздухом дышат в Питере люди, готовы играть за еду, лишь бы туда попасть. А потом говорят, что у нас футболисты жадные. Не удивлюсь, если соболь хотел получать 1 лям, но Зенит его насильственно и подло заставил его получать 2
+9
-1
+8
Ох уж этот понижающий Питер.
За еду готовы люди там играть
+7
-1
+6
Я поверю что он мог отказаться от подъемных,но уйти что бы получать меньшую зп....)))
+7
-1
+6
Через час уже напишут, что его зарплата 2 миллиона рублей
+7
-2
+5
Ответ Папа Футбола
Напомню Айван Тоуни зарабатывал в Брентфорде в самой богатой лиге мира 1 млн в год. Зачем нашим богатеньким буратино куда-то стремиться попасть в топ чемпионат, когда тут тебе сидя на лавке такую зп выдают.
Ну Зенит по статусу в РПЛ, можно приравнять к Ман.Сити по статусу в АПЛ, а Брентфорд к Факелу. А теперь сравни, сколько зарабатывают скамеечники Ман.Сити и Факела.
+6
-1
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Вранье !
Соболев сам платит из своего кармана , чтобы играть за стрелку.
Вообще в Питере есть система , в которой отказываются от денег ради клуба )))
Но это не точно 🤣🤣🤣🤣
+5
0
+5
О как!
- Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!
(не Ильф, и не Петров)
+4
0
+4
Ответ DancePunk
зарево в районе тушино через 3...2....1
все смеются
+5
-2
+3
И кило корюшки в день.
+8
-5
+3
Вообще есть защита персональных данных. И такие суммы очень негативно влияют на окружающих. Мы сразу ждем от него игры на эти бабки, а он играет на это только в рублях
+6
-3
+3
О, я же говорил.)))

В следующей новости он уже сам доплачивать будет, вот увидите.
+6
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+3
С Глушенковым то же самое было. Сначала новость о 2,5 млн в год, а потом резкое опровержение, что на самом деле он поехал туда на 1,4 млн, т.е. на меньшую сумму, чем предлагал "Локомотив".
+4
-1
+3
Ответ Spartakus1984
Я поверю что он мог отказаться от подъемных,но уйти что бы получать меньшую зп....)))
У него конечно был выбор еще пару лет посидеть в Спартаке получая 2,4 и потом потом уйти в Самару или в Пари НН играя за пачку чипсов)))
+4
-1
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