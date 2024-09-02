Зарплата Соболева в «Зените» – 2 млн евро в год. Он пошел на понижение ради трансфера из «Спартака» («РБ Спорт»)
Александр Соболев согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит».
27-летний нападающий официально перешел из «Спартака» в «Зенит» 30 августа. Ранее «Р-Спорт» написал, что форвард будет зарабатывать в «Зените» 2,5 млн евро за сезон, что на 0,1 млн больше, чем в «Спартаке», а с бонусами его заработок может достичь 3 млн евро.
«По нашей информации, это не так. Зарплата Соболева в «Зените» составит около 2 млн евро в год с учетом бонусов.
Поскольку «Спартак» отказывался продавать нападающего за 8 млн, форвард согласился пойти на понижение заработка. В итоге часть его зарплаты как раз покрыла разницу между изначальной и итоговой суммами сделки», – сообщает «РБ Спорт».
"игрок переходит в Зенит, чтобы получать меньше, чем в Спартаке"))
Но это же не мешает писать тупые комментарии (
За еду готовы люди там играть
Соболев сам платит из своего кармана , чтобы играть за стрелку.
Вообще в Питере есть система , в которой отказываются от денег ради клуба )))
Но это не точно 🤣🤣🤣🤣
- Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!
(не Ильф, и не Петров)
В следующей новости он уже сам доплачивать будет, вот увидите.