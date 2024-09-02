Роналду о критике: «Без нее нет и прогресса. Но люди, которые высказывают мнение, никогда не были в раздевалке. Как я могу говорить о «Формуле-1», если ничего не знаю о шинах и дисках?»
Криштиану Роналду рассказал об отношении к критике.
– Вам больно слышать критику? Чувствуете ли вы, что на ваше наследие систематически совершаются нападки?
– Это здорово. Критика – это здорово, потому что если ее нет, то нет и прогресса, и это нормально. Так было всегда, изменится ли это сейчас? Этого не произойдет, поэтому я стараюсь следовать своему пути, быть настолько профессиональным, насколько это возможно, помогать клубу наилучшим образом своим профессионализмом, а не только голами, передачами, дисциплиной и примером, потому что футбол – это гораздо больше, чем просто хорошая игра или забитый гол.
Люди, которые высказывают свое мнение, никогда не были в раздевалке. Я думаю, это нормально, и я часто смеюсь, потому что это как если бы я говорил о Формуле-1. Как я могу высказывать свое мнение о Формуле-1, если я ничего не знаю о шинах, колесных дисках или весе машины?..
Это нормально, и именно поэтому для меня критика – это хорошо, это часть нашего дела, и это вообще не проблема, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Роналду об участии на ЧМ-2026: «До него еще далеко, не могу ответить на этот вопрос. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный»
И ответ на этот вопрос двояк - да и нет подходят одинаково.
Конечно же, человек не являющийся профессионалом в футболе не видит того, что может видеть профессиональный взгляд бывшего или действующего игрока. Но это не всегда плохо, ибо пытливый ум "со стороны" способен подметить такой нюанс, который профессионалу просто недоступен, ибо его взгляд изнутри не обхватывает всех граней.
Резюмируя, мастерство комментария настолько же индивидуально и уникально, насколько индивидуален каждый человек и посему нет ничего дурного в критике, похвале или нейтральной оценке, но чаще всего в ней нет и ценного.
Ну а для Роналду вообще любая оценка его действий - лишний клик и упоминание, которые монетизируется в совершенно нелишний цент.
А шины - это как замены в футболе.
Вовремя поменяешь и ты андеркатнешь других. Или нет. Если у тебя износ меньше, то ты ждешь пейс-кар или переходишь в конце на софт.
Криштиану зря сравнил футбол с формулой. Тут всё совсем иначе.
Хотя ты , наверное, считаешь себя невероятным ’троллем’))
Но есть мысль, что то ,что смешно звучит в вашей палате -- совершенно глупо звучит за её пределами