Роналду о критике: «Без нее нет и прогресса. Но люди, которые высказывают мнение, никогда не были в раздевалке. Как я могу говорить о «Формуле-1», если ничего не знаю о шинах и дисках?»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал об отношении к критике.

– Вам больно слышать критику? Чувствуете ли вы, что на ваше наследие систематически совершаются нападки?

– Это здорово. Критика – это здорово, потому что если ее нет, то нет и прогресса, и это нормально. Так было всегда, изменится ли это сейчас? Этого не произойдет, поэтому я стараюсь следовать своему пути, быть настолько профессиональным, насколько это возможно, помогать клубу наилучшим образом своим профессионализмом, а не только голами, передачами, дисциплиной и примером, потому что футбол – это гораздо больше, чем просто хорошая игра или забитый гол.

Люди, которые высказывают свое мнение, никогда не были в раздевалке. Я думаю, это нормально, и я часто смеюсь, потому что это как если бы я говорил о Формуле-1. Как я могу высказывать свое мнение о Формуле-1, если я ничего не знаю о шинах, колесных дисках или весе машины?..

Это нормально, и именно поэтому для меня критика – это хорошо, это часть нашего дела, и это вообще не проблема, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии

Роналду об участии на ЧМ-2026: «До него еще далеко, не могу ответить на этот вопрос. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный»

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Критика - основа движения. Когда я себя критикую - я иду к успеху, когда меня кто-то критикует - он идёт на ###.
+10
-2
+8
Не нужно быть пекарем, чтобы понять, что пирог невкусный.
+14
-7
+7
Ответ rigobersong
А что пояснять, если все на поверхности, Я про Роналду кроме фактов ничего не говорил, если вся его жизнь грязь и подлые поступки, это не значит что кто-то на него наговаривает. Криштик такими высказывании плюет в первую очередь на своих болельщиков:))
Ну если верить твоим фактам. То он игрок уровня Кокорина и должен был закончить лет в 25 с футболом.
+5
-3
+2
Судя по тому, что тебя никто не критикует - ты забыл что такое трофеи.. А ведь недавно гавкал, что команда и трофеи это главное.. А-ха-ха-ха.. 🤭😄
+2
-2
0
Я никогда не понимал, почему футбольные матчи комментируют покойные ныне Уткин и Розанов - они же были настолько нестройной, неспортивной комплекции, что совершенно точно не играли в футбол годами или десятилетиями. Были ли их комментарии хуже комментариев Маслаченко, бывшего профессионального игрока высокого уровня? Или хуже Орлова?
И ответ на этот вопрос двояк - да и нет подходят одинаково.
Конечно же, человек не являющийся профессионалом в футболе не видит того, что может видеть профессиональный взгляд бывшего или действующего игрока. Но это не всегда плохо, ибо пытливый ум "со стороны" способен подметить такой нюанс, который профессионалу просто недоступен, ибо его взгляд изнутри не обхватывает всех граней.
Резюмируя, мастерство комментария настолько же индивидуально и уникально, насколько индивидуален каждый человек и посему нет ничего дурного в критике, похвале или нейтральной оценке, но чаще всего в ней нет и ценного.
Ну а для Роналду вообще любая оценка его действий - лишний клик и упоминание, которые монетизируется в совершенно нелишний цент.
+2
-2
0
Диски у всех одинаковые, как и вес машины и топлива лол.
А шины - это как замены в футболе.
Вовремя поменяешь и ты андеркатнешь других. Или нет. Если у тебя износ меньше, то ты ждешь пейс-кар или переходишь в конце на софт.
Криштиану зря сравнил футбол с формулой. Тут всё совсем иначе.
0
0
0
Ответ Гномович!
Нормально троллит спотифайцев, у которых IQ как количество кубков ЛЧ у бчк.
Среднее интеллектуальное развитие авторов таких комментариев, тоже , приблизительно, равно количеству кубков ЛЧ у бчк.
Хотя ты , наверное, считаешь себя невероятным ’троллем’))
Но есть мысль, что то ,что смешно звучит в вашей палате -- совершенно глупо звучит за её пределами
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий